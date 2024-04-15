遭伊朗警告“勿插手”　約旦外相召見伊朗大使

中評社北京4月15日電／據央視新聞：約旦外交大臣艾曼·薩法迪14日召見伊朗駐約旦大使，就伊朗方面早前警告約旦不要阻礙其打擊以色列提出抗議，認為這是干涉約旦內政。



薩法迪向約旦“王國”電視台披露這一消息。伊朗半官方的法爾斯通訊社當天早些時候援引伊朗武裝部隊一名消息人士的話報導，如果約旦“協助”以方攔截導彈和無人機，將成為伊方下一個“打擊目標”。



這名消息人士說，伊朗方面在報復性打擊以色列的過程中“密切監控約旦動向”，在發動襲擊前向約旦和其他地區國家發出“必要警告”。



沙特“阿拉伯新聞網”以中東地區多名安全人士為消息源報導，伊朗向以色列發射的數十架無人機在飛越約旦北部和中部過程中遭約方擊落。其中，飛向耶路撒冷的數架無人機在約旦河穀約旦一側被擊落，其他多架無人機在靠近伊拉克與敘利亞的邊境地區被攔截。



路透社援引中東情報人士消息報導，美國、英國、法國與約旦一道在約旦上空攔截伊朗向以色列發射的無人機和導彈，擊落數十個目標。



“阿拉伯新聞網”報導說，約旦靠近敘利亞的北部地區以及中部、南部地區多座城市的居民都聽到航空活動發出的巨響。約旦安全部門人士說，約旦正加強空中偵察活動。



約旦政府13日出於“周邊安全局勢”考慮，臨時關閉領空，14日重新開放。約旦外交部說，約旦將應對國家和民眾面臨的任何危險。按照薩法迪的說法，約旦將對抗任何飛越約旦領空的導彈，不管來自伊朗還是以色列。



伊朗官方14日宣布動用無人機和導彈打擊以色列軍事目標，以報復以色列1日襲擊伊朗駐敘利亞大使館領事部門等行為。以色列軍方稱，來襲導彈和無人機“99%”被攔截。