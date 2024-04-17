陳冲語中評 ：中美博弈 地緣經濟碎片化

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）針對尖銳化的美中關係，台灣前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪表示，台灣若只選美國這邊、放棄大陸市場，真的有利嗎？對台灣來說，最好方法是誰也不得罪、別選邊站。



陳冲，出生於台北市，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學（DAAD）訪問學人，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”等。



談到台積電問題，記者問陳冲，對於台積電在獲得美國補助後宣布將在美國設立第3座晶圓廠，並將在美量產最先進的2奈米晶片，被認為先進製程技術分散至美國，對台灣的衝擊影響如何？是否也是中美晶片戰持續競爭？



陳冲說，還是回到大國之間的博弈，美國一直說要全球化，但其實美國人都負責一些產值最高的東西，到了21世紀後卻又發現吃虧了，看見原來東方國家什麼都能做，而美國的製造業是空洞化，因此從前總統奧巴馬時期又一直要製造業回美國，原本說全球化是大家分工做、最有利，現在的美國又想全部收回去，他寫了一篇文章講“2024年國際經貿的新課綱，為持續上演地緣經濟的碎片化”，就是指美國人現在的經貿原則已與40年前寫的教科書都不一樣、該改寫了。



陳冲表示，美國其實也不敢與中國或其他國家馬上翻臉，但是不只台積電，在半導體產業方面，美國就要荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML），停止為中國客戶提供部分設備的維修服務，搞得艾司摩爾受不了，美國40年前說要走全球化、創造全體人類福祉，現在忽然又改變這個貿易課綱，連給大家的時間都不夠，還要求不可與特定的國家做貿易。

