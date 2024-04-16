陳冲語中評：兩岸不管什麼情況總是要談一下

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）習馬二會日前在北京舉行，馬英九執政時期的前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪表示，兩岸不管在怎麼樣的情況下，總是要互相了解、談一下，對兩岸來說是比較健康的。



陳冲，出生於台北市，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學（DAAD）訪問學人，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”、台灣一帶一路經貿促進協會最高顧問等。現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



陳冲表示，習馬二會對於當前的兩岸關係，當然是比較健康的，這也是他常講的，兩岸不管怎樣，總是要談一下、互相了解一下彼此在想什麼。



陳冲則說，在經濟體之間的互動，有如首位拿到諾貝爾經濟學獎得荷蘭經濟學家揚‧廷貝亨（Jan Tinbergen）曾說，經濟上的互動是與GDP成績成正比，與距離平方成反比，這有點類似是牛頓萬有引力的理論，廷貝亨以前是物理學家，後改行從事經濟，不管這2個國家或地區是大是小，但愈離你接近的經濟體諒能愈大時，對你的影響也最大。



陳冲說，台灣重視與大陸、日本的關係是對的，因離台灣不遠，而倘若連文化、語言都接近時，甚至是同文同種，那影響更大。因此台灣與大陸有正常、健康的發展，是有利的，如果像現在因一些政治目的或選票，要將大陸這個經濟體切開，那從廷貝亨的理論來看即不利，當然有人可能會說廷貝亨已過時，那是否又能講出新的一套理論？大家應冷靜去看此事，這也不只用於兩岸關係，美加、美墨等都適用。

