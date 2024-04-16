傳中日韓峰會5月登場　盧信吉：日韓有需求

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）在美國華府舉行的美日菲峰會落幕後，傳出中日韓峰會將於5月登場。中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，日、韓須設法在中美間平衡，尤其日本才與美國、菲律賓宣示加強安全協作，隨後出席中日韓峰會，顯然不願中日關係過度惡劣，加上美國年底總統大選，變數多，中方的穩定性相對高，因此中日韓峰會的效果與美國的不確定性有相關聯。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，現任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



根據日本《共同社》引述多名外交人士消息報導，中日韓首腦會談擬於5月舉行，由韓國擔任主席國，時間點可能在5月26、27日，預期中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅出席會談。據傳，將聚焦經濟、公共衞生、人員交流等領域展開合作，朝鮮的核導彈問題以及烏克蘭局勢也可能成為交流議題。若成事，這將會是中日韓首腦會談事隔近4年半後再度舉行。



盧信吉表示，中日韓峰會若順利在5月底舉行，將是日、韓近年與中國關係下滑的趨勢當中，三方首腦難得接觸的場合，三邊的互動與聯合聲明值得關注，雖然三方的關係未必因此止跌回升，卻也顯示出，日本、韓國在面對中美強權競爭的情況下，不希望真的選邊站隊。



他提到，日本、韓國近年雖然在安全戰略上配合美國，但一方面在非軍事層面的合作，仍持續與中國維繫關係，盡量做到雙邊平衡，以利左右逢源。日本即使與美國、菲律賓宣示加強安全協作，但仍出席中日韓峰會；韓國總統尹錫悅的政策相對傾美，而在甫落幕的國會議員期中選舉當中，執政黨慘敗，代表內部民意對尹錫悅政權不滿，或許也包括外交政策，因此日本、韓國仍有與中國交流的需求。

