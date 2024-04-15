台電又跳機差點大停電！急叩台積電減用量

台中電廠7號機也因地震，導致鍋爐管排弱化發生破管停機檢修中。（台電提供） 中評社台北4月15日電／台灣今天又差點爆發北部限電！花蓮和平電廠403地震損壞機組未修好，加上中火2部機組破管，下午桃園大潭新8號號機組竟也傳跳機，再少百萬瓩，全台電力拉警報，備轉容量率竟掉到僅剩2.8%，台電本備妥台北、基隆限電計劃，預計晚上7點開始。但最終在水力發電全開，急Call台積電等企業大戶減少用電下，驚險把備轉率拉回到6%，躲過一場“北部停電風暴”。



《中時新聞網》報導，地震造成花蓮和平電廠機組跳機，造成1號機組鍋爐破管，2號機則進入歲修，共少掉130萬瓩電力。原本和平1今晚應該修好歸隊，怎料搶修不順無法回來。

再來台中火力電廠8號機本就因地震破管檢修，日前7號機也跟著破管，雙重打擊下，沒想到今天傍晚大潭電廠新8號機竟然也傳出因地震後遺症影響，爆發跳機，再少110萬瓩。此時適逢太陽光電下山，電力銜接不上，備轉容量率拉出警報，一度掉到2%多。



台電內部緊急開會調度，內部已準備了限電計劃，必要時要對台北、基隆進行大限電。但先啟動“需量反應”，拜託台積電等大廠減少用電或開自用發電機，所有水力機組不管是慣常還是抽蓄，通令全部開下去，發電廠氣渦輪機也啟動支援，終於到7點將備轉率拉回6%，避免對北基限電，過程非常驚險。

對於差點爆發基隆、台北大限電，台電發言人蔡志孟第一時間未接電話，據了解是在緊急供電會議中無法接聽。