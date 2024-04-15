鄭翔玲：築牢國安屏障，再續香港傳奇

鄭翔玲會長相信，隨著國安法的落地生效，新選舉制度的順利實施，愛國者治港原則的貫徹落實，以及雙法雙機制的保駕護航，香港已迎來全力拼經濟、謀發展的春天。(資料相) 中評社香港4月15日電／今天是國家安全教育日，也是總體國家安全觀提出10周年。2014年4月15日，習近平主席創造性的提出總體國家安全觀，這是有效應對新時代國家安全的各種風險和挑戰的根本遵循與行動指南。



國家安全是國家生存發展的基本前提，今年3月19日香港特別行政區立法會全票通過《維護國家安全條例》，完成了基本法23條立法，落實了香港26年來未完成的憲制責任。此次立法進一步築牢了香港維護國家安全的法律屏障，推動香港以高水平安全保障高質量發展。



香港中華聯誼會會長鄭翔玲表示，夏寶龍主任的講話令人深受鼓舞、倍感振奮，其中既表達了中央長期以來對香港的深切關愛，同時也提出了中央對香港維護國家安全和實現由治及興的明確要求。夏主任的講話詳細闡明了“維護好一國，就是在拓展兩制”，“國安才能港安，國安才能家安”，我們堅信新時代列車“香港號”的車輪一定會滾滾向前、不可阻擋！



鄭翔玲會長相信，隨著國安法的落地生效，新選舉制度的順利實施，愛國者治港原則的貫徹落實，以及雙法雙機制的保駕護航，香港已迎來全力拼經濟、謀發展的春天。我們將同社會各界一道，堅定信心決心，充分發揮一國兩制優勢，積極融入國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設新機遇，續寫香港發展新傳奇，再造香港發展新飛躍。