匡思聖：國民黨不應迴避九二共識 要敢論述

新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月16日電（記者 盧誠輝）針對10日在北京舉行的習馬二會，中國國民黨卻態度保留，日前更引發馬英九辦公室執行長蕭旭岑不滿。新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖接受中評社訪問認為，習馬二會確立未來兩岸關係的基本架構還是九二共識，而國民黨現在最大的問題是害怕去談九二共識，但既然馬英九已鋪了這條路，國民黨就不應該再迴避九二共識，要勇敢論述才有機會扭轉未來的兩岸關係。



匡思聖，台灣師範大學三民主義研究所法學博士，專長為兩岸關係、中國現代化思潮，曾任孫文學會理事長、新竹元培醫事科技大學秘書室主任與副國際長，現為新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授兼校際合作中心主任。



匡思聖表示，習馬二會在某種程度上確立，未來的兩岸關係的基本架構還是九二共識，而馬英九此次訪陸行也呼應了這件事情，現在反過來也提供台灣民眾去思考，未來若希望兩岸關係不要那麼緊繃的話，台灣對九二共識的態度又是什麼？



他指出，民進黨不接受九二共識是因為和綠營最終追求的政治目標是不一樣的，但若以現階段來講，沒有九二共識的話，兩岸和平的基礎就無法穩固，所以九二共識對台灣來講可能是苦口良藥，也許九二共識可能跟台灣某些人的期待會不太一樣，但是不可否認的是，九二共識是維持兩岸和平最重要與最堅實的基礎，而這次習馬二會又再次強化了九二共識這件事情，相對的也會給民進黨帶來一定的壓力。

