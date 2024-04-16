中評關注：蘇巧慧選定新北市長　大咖讓路

陳其邁昨天在臉書力挺蘇巧慧。（取自陳其邁臉書） 中評社台北市4月16日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”蘇貞昌女兒、民進黨“立委”蘇巧慧昨天登記參選民進黨新北市黨部主委，“正國會”前“立委”余天也登記參選。但蘇巧慧登記時後面跟著新系、蘇系、英系新北市議員一起陪同，余天則默默派出助理登記。雖“正國會”、現任“內政部長”林右昌也有意參選新北市長，但面對蘇巧慧大陣仗，“正國會”選擇避免正面衝突。



日前曾傳出，國民黨認為“行政院副院長”鄭文燦有意參選新北市長，嚴陣以待；但昨天有不少新系新北市議員力挺蘇，親近賴清德的新系前“立委”賴品妤也出席力挺蘇巧慧，這代表鄭也得讓路給蘇家。



蘇貞昌曾任新北市改制前的台北縣長，也曾當選台北縣選區“立委”，在新北市經營甚久，很早就有計劃安排大女兒蘇巧慧接棒選新北市長。且蘇家又是民進黨蘇系龍頭，黨內派系多要敬他們幾分。



民進黨各地方黨部主委與黨員代表改選將於5月26日投票，並於4月15日起至19日開始領表登記。由於今年選出的黨部主委將負責2026年九合一選舉提名及輔選工作，各派系無不積極布局備戰。其中，新北市由蘇巧慧親自登記參選新北市黨部主委，引起高度關注。蘇大陣仗登記，可以看到獲得蘇系、英系、新系市議員支持。甚至連英系高雄市長陳其邁都在臉書上發文力挺。



蘇巧慧未來若參與黨內初選，希望爭取新北市長選舉，從目前蘇的動作看起來，未來黨內應該會有不少派系公開表態支持。



過去蘇貞昌在黨職選舉，多與新潮流以及綠色友誼合作，當時形成“新蘇聯”勢力，後來因為蘇貞昌擔任“行政院長”，與蔡英文關係改善，蘇貞昌後來黨職選舉也會策略性與英系合作。這次，英系力挺蘇巧慧，也是因蔡英文任命蘇貞昌擔任“行政院長”，改善了過去的關係。且英系過去有意參選新北市長的前“立委”羅致政，“立委”選舉失利，未來在政壇上要再崛起機會減小，英系在2026新北市長選舉難推出人選，英系改“靠行”支持蘇巧慧。

