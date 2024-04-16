快評：歐洲重新走近大陸　台灣繼續倒向美國？

中評社快評／正在訪華的德國總理朔爾茨16日將在北京與中國領導人會晤，今次是朔爾茨自2022年11月以來，第二度訪華。外電報導，法國總統馬克龍也邀請中國領導人下月前往巴黎，參加兩國建交60周年慶祝活動，並舉行促進雙方貿易的會談。



《華爾街日報》近日報導指出，隨著美國總統大選日期迫近，許多國家開始為可能出現的美國政權更迭而進行規避風險操作，尤其是一些歐洲國家，他們擔憂特朗普可能在今年美國大選中獲勝，因此開始轉向中國靠攏。中國也迅速地向歐洲國家展開魅力攻勢，除了積極安排領導人訪問與會晤之外，也解除了多項貿易禁令。



外部國際情勢出現新的變化，除了美國總統大選日期迫近，俄烏戰爭持續，以巴衝突、以伊衝突局勢惡化。與此同時，中國大陸展現大國外交、強化與貿易夥伴、新興開發中國家的友好關係。國際政治新秩序的變化，正持續影響台灣的國際處境。



歐洲重新走近中國大陸，對台灣是警訊也是啟示。是否繼續一面倒向美國？台灣應深思。若在政治上繼續選擇“親美抗中”、“兩岸互不隸屬”，則台海情勢仍將風高浪急，無法穩定下來，台灣民眾將無奈地生活在備戰的陰影下。



歐洲見風轉舵，重新向中國大陸靠攏，形勢比人強。520就要到來，打破僵局的機會是有的。兩岸是要和平，還是繼續對抗；是改善兩岸關係，還是繼續一面倒向美國？民進黨當局面臨抉擇。