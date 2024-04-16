中國留學生一死一傷，華僑華人伸援手

（來源：新華社） 中評社北京4月16日電／據中國僑網報導，4月15日，澳大利亞各地降半旗，悼念悉尼商場持刀襲擊事件中的遇難者。



當地時間13日，悉尼一購物中心發生持刀行凶事件，目前已造成襲擊者在內的7人死亡。



澳方確認事件中有一名中國公民死亡，另有一名中國公民受傷，兩名涉事中國公民均為留學生。



澳大利亞澳中人民友好交流協會會長、大洋洲中國和平統一促進聯盟常務副主席田飛就此接受小僑採訪，講述當地狀況。



澳華僑華人伸援手



田飛在澳生活近36年，從事僑界社團活動20多年。他表示，持刀傷人事件發生在悉尼東區邦迪（Bondi Junction Westfield）西園購物中心。



田飛說，遇難中國留學生與家人失聯後，悉尼華僑華人在微信群裡發布了家長的求助信息，信息中標注了留學生的失聯時間，看到消息的華僑華人各盡所能，提供幫助。



“不幸遇難的消息傳來，當地華僑華人第一時間與學生家長溝通聯繫，安排接機等事宜。”田飛說道。



田飛稱，這次悲劇讓他想到1991年8月，發生在悉尼西區史卓菲購物中心（Stratified Plaza）的“史卓菲大屠殺”，當時，襲擊者用大刀及半自動步槍傷害民眾，造成8人死亡、6人受傷，曾震驚整個澳大利亞。

