看好南寧　馬來西亞僑領將組團參展東博會

圖為座談會現場。記者 蔣雪林 攝 中評社北京4月16日電／據中國僑網報導，“經過考察，發現南寧的確是個好地方。我有意組團來參加第21屆中國—東盟博覽會（簡稱東博會）。”馬來西亞福建總商會總會長劉國泉14日在南寧表示。



當天下午，南寧市委統戰部與馬來西亞福建總商會在南寧舉行座談會。劉國泉在會上發言時作上述表示。



他說，南寧是中國—東盟博覽會永久舉辦地，成功舉辦了多屆東博會，形成了輻射東盟新的產業集聚地，呈現出無限商機，他有意組織馬來西亞客商參展東博會，通過東博會，打開中國市場。



馬來西亞福建總商會署理總會長吳思億表示，他看好廣西棕櫚油的銷售市場，有意通過廣西口岸，將馬來西亞的棕櫚油進口到中國來，也有意在東博會上展示棕櫚油產品。



南寧市有關部門回應了劉國泉和吳思億的咨詢，並給出了詳細的指引。二位僑領對於到南寧參展充滿期待。



南寧市委常委、統戰部部長、副市長張自英在座談會上表示，南寧市一直以來高度重視加強與海外商協會的交流與合作，形成常態化溝通渠道。歡迎馬來西亞福建總商會到南寧考察，也歡迎商會的企業家朋友們到南寧投資發展。希望馬來西亞福建總商會充當南寧的“聯絡員”，發揮商會融通中外、聯繫廣泛的優勢，積極牽線搭橋，帶動和引導更多有實力、有潛力的企業、人才、資金、技術到南寧投資興業。



張自英表示，馬來西亞福建總商會既熟悉中國市場，又在馬來西亞擁有市場，希望商會發揮自身資源優勢，協調中國國內產品在海外的落點，構築“廣西製造”“南寧製造”的海外廣泛流通。



南寧市貿促會、工商聯及南寧市紅十會相關領導參加座談會。