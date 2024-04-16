中國電動汽車加速“駛”入海灣國家市場

中評社北京4月16日電／據人民日報海外版報導，近年來，在日益嚴峻的全球氣候變化形勢下，全球能源轉型步伐加快，過去普遍依賴石油和天然氣出口的海灣國家，開始積極推進能源綠色轉型和經濟多元化。在此背景下，中國電動汽車憑借在品質、科技、安全和設計等諸多方面的優勢，加速“駛”入海灣國家市場，在當地收穫越來越高的人氣。如今，在海灣國家的街頭，中國品牌電動汽車漸成“常客”。



海灣國家漸成中國電動汽車重要出海市場



2022年卡塔爾世界杯期間，中國宇通公司生產的800多輛純電動客車穿梭在多哈街頭，成為服務世界杯賽事的交通主力，並在世界杯結束後成為卡塔爾公交的重要組成部分；2022年底，吉利旗下的新能源商用車品牌遠程汽車與阿聯酋企業簽署1000台新能源商用車訂單，助力當地物流運輸行業綠色轉型；2023年1月，由中國金龍公司生產的電動公交車在科威特投入運營；2023年12月，在阿聯酋杜拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）上，來自中國的電動汽車被引入會場，為與會人士提供接送服務……



近年來，中國電動汽車成為中國品牌汽車在海灣國家的一張新名片，日益贏得當地市場的認可與歡迎。



美國外交學者網站近日報導稱，在全球面臨氣候變化帶來的挑戰以及尋求實現碳中和目標之際，電動汽車行業正在經歷快速增長。擁有先進技術和巨大產能的中國電動汽車企業迅速擴大出口。與此同時，隨著海灣國家加快推進能源多樣化，該地區正在成為一個重要的電動汽車市場，中國電動汽車企業在該地區市場的地位不斷凸顯。



以阿聯酋為例，中國汽車工業協會的統計顯示，2023年，阿聯酋是中國第九大整車出口市場，2023年1—11月，中國向阿聯酋出口整車13.7萬輛。其中，中國品牌電動汽車逐漸成為阿聯酋消費者的買車之選。



“近年來，中國電動汽車企業積極拓展海外市場，海灣國家逐漸成為中國電動汽車的重要出海市場。”復旦大學中東研究中心副研究員王曉宇在接受記者採訪時分析稱，儘管海灣國家普遍石油儲量豐富，當地民眾長期習慣使用油車，但隨著全球氣候變化和能源問題不斷加劇，海灣國家紛紛提出綠色發展戰略，制定了氣候治理、能源轉型等系統行動規劃。一方面，海灣國家民眾的駕車習慣保證了電動汽車的市場需求；另一方面，他們在政策呼籲下逐漸改變的消費偏好，為中國電動汽車加速進入海灣國家提供了市場機遇。

