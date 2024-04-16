深圳機場新開今年第二條國際貨運航線

中評社北京4月16日電／據羊城晚報報導，近日，馬來西亞世界貨運航空一架B738全貨機從深圳機場飛往古晉，這是深圳機場今年新開的第二條國際貨運航線。該航線開通後，深圳機場國內外貨運航線通航點達到60個，“全球123快貨物流圈”打造初見規模，為深圳加快建設具有全球重要影響力的物流中心和地區經濟社會發展提供了支撐和動力。



據瞭解，古晉是馬來西亞砂拉越州首府，也是東馬來西亞最大的城市。該航線每周出港3班，每周出港運力60噸以上，主要承運的貨物為電商、一般貿易以及快件類貨物。



今年是中馬建交50周年，隨著中國和馬來西亞各領域合作日益深化，中國已連續15年成為馬來西亞最大貿易夥伴。該航線的開通，將有力促進深圳與馬來西亞的經貿往來，同時進一步加強粵港澳大灣區與東盟國家、RCEP國家以及共建“一帶一路”國家的互聯互通。目前，深圳機場貨運航線已通達5個東南亞國家的9個城市，每周進出港貨運航班超過100架次。



今年以來，深圳機場聚焦區域經濟及特色產業發展要求，積極做好供需適配，引導烏茲別克斯坦航空、山東航空、卡塔爾航空、沙特阿拉伯航空、土耳其航空、美國聯合包裹（UPS）、馬來西亞世界貨運航空等7家航司在深增加運力投放。



除了此次新開至古晉的貨運航線，本月，深圳機場還對深圳至伊斯坦布爾、悉尼、聖保羅、多哈等4條國際貨運航線進行了頻次加密，今年已累計新開及加密9條國際貨運航線，進一步滿足了深圳高新技術、跨境電商以及生鮮冷鏈等適空產品的空運需求，帶動機場貨運業務量穩步增長。



今年一季度，深圳機場貨郵吞吐量同比增長21.3%，其中空運跨境電商業務量同比實現翻倍。此次至古晉的貨運航線開通後，深圳機場國內外貨運航線通航點達到60個，其中國際及地區貨運航線通航點達到38個，覆蓋洛杉磯、芝加哥、法蘭克福、巴黎、倫敦、列日、布達佩斯等全球主要航空貨運樞紐，實現與全球百萬噸級大型樞紐機場的聯通，覆蓋全球5大洲、26個國家和地區，航空網絡更加完善、樞紐輻射能力穩步增強，持續為粵港澳大灣區與全球經貿往來“拓通道、提速度”。