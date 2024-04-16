油價高企不下　美陷滯脹深淵

中評社香港4月16日電／大公報報導，今年首季國際油價勁升兩成，這並非因為全球經濟增速加快，由需求推動油價上升，而是中東地緣政局日趨緊張，有可能影響原油正常運輸供應。在這情況下，美國難遏通脹，跌進滯脹深淵。華爾街巨頭再三發出通脹、利率遠超市場預期的警告，滯脹問題異常棘手，隨時拖垮美國經濟。



國際貨幣基金等國際組織普遍預期今年世界經濟增長介乎2.6%至3.1%左右，明顯低於過去十年平均3.8%的增速，若然今年美歐英等西方經濟體減幅不如預期，甚至可能繼續加息，全球經濟﻿復甦無可避免受阻，增長速度進一步放慢，誘發經濟與金融風險的機率比前更高，令市場避險情緒揮之不去。



伊朗反擊以色列，中東地緣政治風險不斷上升，大宗商品價格在全球經濟不明朗環境中依然有突出表現，除了國際金價爆炸性上升、迭創新高之外，白銀價格升上三年新高，銅價亦見十五個月高位，而原油市場更吸引資金炒作，豪賭中東戰火不斷擴大，國際油價將衝上100美元水平。



地緣政治緊張 大宗商品價升



近年國際油價在67美元至94美元之間上落，在今年首季油價卻發力上衝，紐約油價及布蘭特油價上升21%與18%，分別見86美元與90美元，油價呈現穩步向上，並非因為全球經濟向好，原油需求上升所致，事實是目前環球經濟﻿復甦前景未明，影響原油需求，包括沙特、俄羅斯等石油輸出國組織要實施原油減產措施。



因此，國際油價抽升，與俄烏衝突、巴以衝突等地緣政局持續緊張有關。市場憂心俄羅斯原油設施受到烏克蘭攻擊以及伊朗與以色列衝突再次升級，加上紅海原油運輸航道持續受阻，全球原油正常運輸供應會受到影響，這是今年首季油價急升的因由所在。

