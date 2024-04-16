富權：瑜亮情結利害衝突致鄭文燦未能“入閣”

中評社香港4月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：“瑜亮情結”利害衝突導致鄭文燦未能“入閣”？以下為文章內容。



在賴清德、卓榮泰的“組閣埋班”熱潮中，現任“行政院”正副院長陳建仁、鄭文燦卻是“泥牛入海無消息”。如果說，陳建仁是因為早就厭倦了從政生涯，而且他也明白，自己曾當過“副總統”，按照行政倫理，也確實是難以安排，因而他未進入“組閣”名單，是情理之中，可以理解的話，那麼，鄭文燦的未能“入閣”，尤其是未能按照蔡英文當初的設想安排，“更上層樓”出任“行政院長”，則有點令人感到不可思議，因而議論紛紛。記者們昨日還為此而特意詢問陳建仁，陳建仁則回答說，我們也要尊重未來的賴清德“總統”跟我們的卓榮泰“行政院長”，對於“內閣”人事的安排，給予尊重，相信他們一定會做最好的安排，使得整個“內閣能夠達到“行動創新AI內閣”的目標，也會使“國家”越來越好，所以我們有無限的期待。



其實，從賴清德一直與鄭文燦存在著很深的“瑜亮情結”，及在“二零二四”大選前，兩人之間曾有過明爭暗鬥爭取民進黨的“出線權”的利害關係看，賴清德將不會“養虎為患”，讓鄭文燦可以積累政治資本，使其在“二零二八”大選前，覷準自己的施政失誤，或因“台獨金孫”本性爆發而導致台海情勢緊張，進行“逼宮”，取而代之其代表民進黨再次出征的地位。



因此，賴清德將不會給予鄭文燦“入閣”的安排。當然，倘在民進黨內的輿論壓力下不得不為之的話，可能將會給予安排一個帶有“侮辱”性質的職位，讓現任“行政院副院長”的鄭文燦感到是“嗟來之食”而憤而不接受，這就正好符合賴清德的“合尺”：“不是我不給，而是他不要”。



當然，賴清德不用鄭文燦，也可以冠冕堂皇地推出一個“大道理”，那就是，他是“新潮流系”的骨幹，還曾經是“南流”的領袖；而鄭文燦則是“新潮流系”的總召，如果重用鄭文燦，可能就會招來民進黨內其他派系“新系整碗捧去”的攻擊。表面上看，此語或很有道理，但問題是，現在已經公佈或流傳的“內閣”名單，“新潮流系”佔多數，因而被輿論形容為“新潮流系大聯盟”，似乎是無法支撐此言論。

