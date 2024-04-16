音樂劇創作生產：激發原創力　提升影響力

中評社北京4月16日電／據人民日報報導，當下音樂劇創作要發揮傳統歌舞的敘事優勢，也要融入新的創意構思、題材內容、表現手法，增強作品的現實感和時代感，創作出思想深刻、藝術精湛、觀眾喜愛、市場歡迎的精品佳作



類型多樣的原創、改編和引進音樂劇推動演出市場日漸升溫，也促進了音樂劇行業的良性循環。一些音樂劇製作機構根據多樣化的接受場景定制劇目，一些駐場演出也在探索“主客共享、近悅遠來”的文旅融合之路，以滿足當地居民和外地遊客的文化需求



借鑒先進創作運營模式，近年來，我國音樂劇產業鏈逐步成熟，劇場經營、劇目製作、經紀業務不斷優化資源配置，努力實現更大產出效益，推動行業穩步發展



“君不見，黃河之水天上來，奔流到海不復回！”展現李白詩意人生的音樂劇《將進酒》剛剛結束了11個城市的巡演，受到觀眾歡迎。不久前，首屆上海“演藝大世界音樂劇風雲榜”與首屆“北京·天橋音樂劇年度盛典”舉辦，來自各地的音樂劇從業者齊聚一堂，共同見證音樂劇發展的新氣象。近年來，音樂劇演出市場呈現蓬勃態勢，逐漸跨越以引進為主的階段，發力原創劇目，增強精品意識，市場化探索也頗有成效，成為舞台藝術領域一大亮點。



豐富題材 創新表達



曾經，音樂劇市場上受追捧的大多是引進劇目。近年來，本土原創音樂劇緊緊抓住發展機遇，煥發出強勁的創造力。



隨著國風國潮在年輕群體中的流行，音樂劇創作者更加著力從中華優秀傳統文化寶庫中汲取養分，將豐厚歷史內涵與創新表達相結合，實現文化底蘊與現代審美的融會。浙江歌舞劇院創排的音樂劇《南孔》，以“禮”貫穿始終，潤物無聲地傳遞家國之思和禮儀之道。清雅的古琴音韵、磅礴的民族舞蹈，輔以舞台上現代簡約的光影與傳統美學的留白，營造出獨特的戲劇情境。作品既深度考量故事年代的美學特點，又以現代審美打破時空距離，讓觀眾走進動人的歷史故事。

