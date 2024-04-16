用微電影講述廉潔故事

中評社北京4月16日電／據人民日報報導，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視廉潔文化建設。不少基層組織深入開掘廉潔文化的歷史底蘊和當代價值，以短視頻、有聲書、戲曲等多種文藝形式，引導幹部群眾以史為鑒、以廉潤心，贏得掌聲和好評。其中，廉潔主題微電影也成為特色鮮明的新載體新手段。



微電影講故事生動有趣，幹部群眾喜聞樂見，是發揮地方文化特色、講述廉潔故事的好形式。同時，微電影創作門檻低，也成為基層單位創新廉潔文化教育的有效抓手。山東濟寧梁山縣紀委監委遵循這一思路，創作推出《程勉退魚》《父子雙進士》《夫婦雙清》《一分錢的故事》等一系列微電影作品，在“學習強國”等平台上線後產生積極反響。這些作品圍繞主題講故事，表現故事主人公的清廉為官和勤儉持家。系列作品沒有宏大的場面、炫麗的特效，鏡頭簡潔洗練，劇情寓教於樂，發揮了以小切口表現大主題的藝術效果。



廉潔教育要入腦入心，先要拉近與觀眾的距離。《程勉退魚》等作品取材於當地流傳的民間歷史故事。創作前，基層文藝工作者和文史研究者一起，翻閱縣志、察看碑刻、走訪民眾、征集文獻，搜集當地家風家訓故事等各類廉潔文化資源。這些扎根基層、扎根鄉土的工作，為微電影創作打下扎實的內容基礎和群眾接受基礎。這些人物為官清正的歷史故事，原本就在當地群眾中口耳相傳，微電影上線後，人們“眼見為實”，加深了對故事內涵的理解，民間廉潔文化的影響力由此得到放大和強化。



作為視聽藝術，微電影打動人心的關鍵在人物。這一系列作品都在人物塑造上下了功夫，根據微電影快節奏的敘事特點作了相應藝術處理，嘗試以小體量承載起廉潔文化的厚重內涵。《夫婦雙清》不對人物事跡做平鋪直敘，而是通過講述劉寧夫人面對來歷不明的金銀珠寶不為所動，將行賄人扭送官府的故事，生動呈現劉家清廉質朴的好家風。《黃河欽差蔣作錦》則在敘事角度上展現巧思，把主人公為官清廉住磨坊、居官不徇私情、親力治理黃河、良言教子等幾個故事串聯起來，敘事注重抓大放小、突出關鍵情節，多側面塑造人物清正廉潔形象。這些作品篇幅不大，卻比較生動地凸顯了主題，給觀眾留下較深印象。



這一系列微電影讓我們看到，富有特色的文藝創作在做好宣傳思想文化工作上有很大施展空間。以豐富的文藝形式激活中華優秀傳統文化，厚植廉潔文化底蘊，還可以有更多維探索。