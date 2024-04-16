傳承發展中南兩國友好事業（大道之行）

中評社北京4月16日電／據人民日報報導，“我因為學習中文獲得了更多發展機會，希望幫助更多南非青年瞭解中國、拓展職業選擇。我們願意為南非和中國交往搭建一座友誼之橋，促進兩國人文交流合作不斷走深走實。”南非德班理工大學孔子學院中文教師薩內萊·恩圖利在接受記者採訪時表示。



薩內萊·恩圖利是德班理工大學孔子學院培養的第一批本土中文教師之一，他的中文名字是“林森”。“這個名字是我的中文老師根據我的祖魯語名字發音取的。老師說，‘林森’由5個‘木’組成，意思是從幾棵樹到一片森林。我很喜歡這個寓意。”林森說。



2013年3月，習近平主席訪問南非期間，見證了中南雙方簽署德班理工大學孔子學院共建協議。10多年來，德班理工大學孔子學院累計培養了約萬名學員。在教師辦公室，林森從辦公桌抽屜裡小心翼翼地拿出一封字跡工整的手寫中文書信。“這是我們師生給習近平主席寫的信的謄寫稿，信裡講述了我們與中國有關的故事。”林森說。



2023年，在德班理工大學孔子學院成立10周年之際，該院50名師生聯名致信習近平主席，講述了學習中文的經歷、收穫和體會，感謝習主席和中國政府為非洲青年追求夢想提供了更多機會。習近平主席復信德班理工大學孔子學院師生，鼓勵他們學好中文，為傳承發展中南兩國友好事業、促進中非友誼合作貢獻力量。



作為書信的執筆人，林森在收到習近平主席的復信後十分激動。他表示：“習近平主席的親切勉勵，成為我更加努力學習中文的動力。我也把自己在中國的經歷分享給更多學生，幫助更多南非青年學好中文、瞭解中國，勇敢地去追逐自己的夢想。”



2018年，在德班理工大學讀工科的林森開始在孔子學院學習中文。從短期冬令營和培訓到為期一年的留學，再到如今作為帶隊老師帶學生赴華參加冬令營，林森到過北京、上海、長沙、福州等許多城市，親身感受到中國的發展變化，對中國的感情也日益深厚。“我喜歡中國，學習中文讓我看到了更廣闊的世界。”林森說，“我在北京登上了長城，那是我小時候在電影裡常看到的地方。站在長城上，我感覺很震撼。我還參加了曾在孔子學院做志願教師的中國朋友的婚禮，傳統而美好，給我留下了深刻印象。”



涓滴成海，眾木成林。執教以來，林森已教過300多個學生。他經常在課堂上跟學生分享他在中國的所見所聞，通過自己熱愛的漢字和鮮活的親身經歷，讓越來越多南非青年喜歡上中文、瞭解了中國。“如果你們學好中文，有機會到中國走一走、看一看，甚至借助中文學到更多技能，不僅可以增加未來的職業選擇範圍，也能為南非產業發展貢獻力量。”



“我熱愛自己的工作，希望成為一名優秀的中文教師。”林森相信德班理工大學孔子學院會越辦越好，希望成為促進南中兩國相知相親、傳承兩國友好事業的使者，為深化南中、非中友誼添磚加瓦。