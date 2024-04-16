巴西和中國升級合作的潛力巨大（國際論壇）

中評社北京4月16日電／據人民日報報導，中國是巴西第一大貿易夥伴國，雙方升級合作的潛力巨大。巴方希望充分利用中國擴大高水平對外開放的機遇，進一步提升對中國市場的參與度，促進對華出口的多樣化，推動兩國務實合作穩健發展



根據巴西發展、工業與貿易部的統計，2023年巴西對華出口額達到1057.5億美元，中國成為巴西第一個出口額超過1000億美元的貿易夥伴。今年前兩個月，巴西對華出口同比大幅增長，再次顯示了充滿活力的中國市場對巴西對外貿易和經濟發展的重要促進作用。



去年，我陪同巴西巴伊亞州州長羅德里格斯訪華期間，曾到中國多地參觀調研。中國積極擴大高水平對外開放，致力於實現經濟高質量發展，給我留下極其深刻的印象。今年是巴西和中國建交50周年，具有特殊重要意義。隨著巴西政府實施各類舉措推進本國再工業化、推動科技創新、加快低碳轉型、促進社會公平，巴西社會各界熱切期待以更高質量、更寬領域、更加惠民的巴中合作，助力巴西走出符合本國實際的現代化發展道路。



巴伊亞州位於巴西東北部。去年，中國—巴伊亞州礦業委員會成立，旨在借助中國企業在礦業開發等領域的先進技術和資金優勢，遵循可持續發展目標和共商共建共享理念，以礦業項目合作為基點，帶動雙方在新能源、技術創新和基礎設施等領域的全方位合作，助力巴伊亞州人民創造更美好的生活。



巴西和中國的合作早已拓展到多個領域，雙方越來越緊密的經濟聯繫讓兩國民眾受益匪淺。以巴伊亞州為例，2023年巴伊亞州大豆、棉花等農產品對華出口顯著增長。中國企業對當地農業和工業的投資不斷增多，對改善巴伊亞州乃至巴西東北部地區就業狀況、提升民眾生活水平具有重要意義。雙方在巴伊亞州開展的港口、鐵路等合作提升了當地的基礎設施水平。去年5月，巴伊亞州社會經濟研究院與中國山東省宏觀經濟研究院簽署合作備忘錄，雙方將在農業、基礎設施、港口物流、文化教育等領域開展研究合作。



當前，光伏電池、機械設備、電氣材料等產品在巴西從中國進口的商品中占據相當比例。這些商品對巴西工業發展十分關鍵，體現了兩國經濟的高度互補性。兩國開展了一系列技術研發合作，凸顯了雙方在人工智能、電子通信和計算機科學等領域實現共同進步的意願。兩國還在風力發電、太陽能發電等領域開展合作，共同追求綠色發展，這與聯合國可持續發展目標高度一致。同中國的密切合作關係有力推動了巴西生產能力和技術水平的提升，契合巴西政府推出的“再工業化”戰略和新版“加速增長計劃”。



中國是巴西第一大貿易夥伴國，雙方升級合作的潛力巨大。巴方希望充分利用中國擴大高水平對外開放的機遇，進一步提升對中國市場的參與度，促進對華出口的多樣化，推動兩國務實合作穩健發展。



（作者為巴西巴伊亞州社會經濟研究院院長）