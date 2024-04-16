消博會：在春天，赴一場開放共贏之約

中評社北京4月16日電／據人民日報報導，四海賓朋齊聚，全球好物雲集。4月13日至18日，第四屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱“消博會”）在海南省舉行。



本屆消博會室內展覽面積達12.8萬平方米，叠加海域展覽，面積均超過往屆，共有來自71個國家和地區的4000多個品牌參展。作為亞太地區規模最大的消費精品展，消博會正在成為消費升級的全景平台、優質消費品進入中國市場的重要窗口。



合作共贏 激發消費新動能



“我們想進商超，請問有渠道嗎？”“公司主攻華南市場，商超、車站、母嬰店都可以。”消博會第二天，荷仕蘭（中國）乳業有限公司市場策劃部品牌推廣高級主管徐楚靜忙起了商務洽談。她說：“首屆消博會後，企業開始在海南布局，之後每年銷售量穩步增長，希望此次參展有新的收穫。”



今年前兩個月，我國社會消費品零售總額8.13萬億元，同比增長5.5%，彰顯市場強大韌性和活力。消博會搭建開放平台，為國內外企業提供更多市場機遇。



“真是科技改變生活，我正在考慮裝修新房時採用全屋智能。”參觀完華為在展區場外設置的“未來之家”後，參展商李先生發出感嘆，智能化設備無間協作給生活帶來諸多便利。



“我們與華為簽署了戰略協議，將共創共建全屋智能（智能家居）實驗室，以應用場景帶動全屋智能（智能家居）2000多家鴻蒙生態鏈企業在海南落地生根。”海南國際經濟發展局局長唐華介紹。



鯉魚燈、紅立柱、懸掛著的唐詩燈牌……國貨特色潮品陝西館傳統又時尚，韵味十足。展區裡，生物科技類、酒類、食品等各色產品一應俱全。據西安冰峰飲料股份有限公司工作人員介紹，開展前兩天，企業已經達成兩項商務合作。

