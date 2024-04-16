攬八方之音　聚國樂之美

中評社北京4月16日電／據人民日報報導，15支優秀的樂團、13位指揮名家……近期，國家大劇院第二屆“國樂之春”正在上演。本屆“國樂之春”以“樂聚八方”為主題，以強大的藝術陣容、匠心獨運的音樂會策劃，以及豐富多元的曲目呈現，一展國樂風姿。活動3月31日開幕，將持續至4月27日。



開幕音樂會上，演奏曲目聚焦具有創新色彩的民族管弦樂力作新作，中央民族樂團攜手劉沙、劉江濱、彭家鵬、閻惠昌、葉聰等5名指揮家出演，奏響了本屆“國樂之春”的序章。此次音樂會上，5名指揮家接續執棒，先後帶來多部民族管弦樂佳作。



國家大劇院演出部副部長王路藜說：“希望通過這個主題策劃，展現國樂的悠久歷史和獨特美感；同時呈現國樂的創造性轉化、創新性發展，讓年輕的國樂藝術家在這裡展現風采。”



北京交響樂團在本屆“國樂之春”特別策劃兩場互為呼應的音樂會。在指揮家譚利華、金野的執棒下，北京交響樂團在國家大劇院、北京藝術中心的音樂廳分別舉行國樂大師協奏專場音樂會、國樂青年名家協奏專場音樂會。北京交響樂團團長李長軍說：“我認為未來樂團發展趨勢應該是帶有融合性的新形態樂團，中國元素是其中非常重要的一部分。”



“清風語”中央音樂學院民樂專場音樂會於4月13日在國家大劇院上演，呈現重奏、協奏、合唱、民族管弦樂等多種形式，師生同台演出了《秦川情》《雲想花想》《清風語》《望春風》《永遠的山丹丹》《蒙山沂水情》等經典、編創、原創作品。



中央音樂學院青年國樂團、民族管弦樂團與中國音樂學院民族樂團、中央芭蕾舞團交響樂團、無錫民族樂團、浙江音樂學院民族樂團、蘇州民族管弦樂團、河北民族樂團、天津民族樂團、上海民族樂團等國樂團體，也將帶著各具特色的國樂作品亮相“國樂之春”的舞台。南腔北調共奏新聲，演繹國樂盛宴。



4月27日，本屆“國樂之春”將舉行閉幕音樂會。屆時，中央民族樂團將延續以單項樂器為主題的創意策劃，攜手我國古琴演奏家齊聚舞台。“九霄環佩”等歷代傳世名琴，以及當代斫琴師復原製作的故宮歷代藏琴也將首次集中亮相。



中央民族樂團團長趙聰說：“首屆‘國樂之春’的舞台上，中央民族樂團以一場中西交融的音樂盛宴，揭開國樂新篇章的序幕，用美好的‘琵琶之音’，讓中國音色的餘韵綿延相續。今年，‘國樂之春’的品牌聲量更大、影響力更強。閉幕音樂會上，我們將讓傳承千年的非遺樂器古琴成為主角，以古韵悠悠的經典作品和令人耳目一新的新創作品，展現對傳統的繼承和對創新的追求。”