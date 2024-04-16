新盤熱潮褪去　樓市回復常溫

中評社香港4月16日電／大公報報導，據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，樓市全面撤辣至今已超過一個半月，2月28日（撤辣當天）單日新盤銷售為28夥，而剛過去的4月14日，新盤單日銷售為31夥。換言之，一輪“超高速”的新盤熱潮（全新盤首輪應市）漸漸過去，樓市回復常溫狀態。



銷售成績確實是“超高速”，整體新盤市場共售出約5300夥的新盤單位。這樣的新盤銷量，剛好等同於2022年下半年的整體新盤銷售總數，較去年下半年的新盤銷售還要多出近兩成。



本月銷量料回調至3000夥



近期已有個別發展商將旗下新盤進行加價或減傭，加上過去一段時間，市場已吸納一定的購買力，新盤市場自然會有所減慢，新盤市場回復常溫狀態是可以理解。整體而言，相信本月新盤銷售難免會較上月減慢。按現時的進度，估計今個月的新盤銷售會輕微回落至3000夥的水平。



過去一個半月，無論是上車盤、換樓客、投資者以至豪宅市場全面回升。按代理統計，年內占去87%的銷售是開放式、一房以至兩房的單位，其中以一、兩房最多，各占30%及36%。近期黃竹坑站上蓋BLUE COAST的推售，令港島區的新盤銷售大幅增加。過去港島區新盤一般只占總銷售的一成、甚或更低，但本月新盤銷售，港島區成交占去五至六成。



上車盤、換樓客全面回升的同時，投資者入市亦明顯增加，在過去十多年因應額外印花稅、買家印花稅的實施，市場上基本已沒有投資者，一約多夥的成交幾乎絕無僅有。



不過，近期“西餅客”重現，令一約多夥的投資者入市個案大幅增加，最後是豪宅市場的起動。新地近日趁勢推出已收租達30年的帝景園轉租為售，加上建灝地產亦趁勢推出已建成的赤柱豪宅ONE STANLEY，目前新盤市場全面起動。