貴州省博物館　呈現黔地30萬年歷史長卷

中評社北京4月16日電／據人民日報海外版報導，經過近3年的精心籌備，今年2月，貴州省博物館推出新的基本陳列——“人文山水 時光峰巒——多彩貴州歷史文化展”。展覽以時間為序，講述貴州從舊石器時代至辛亥革命時期30萬年的發展歷程。展陳面積近6000平方米，展出文物共計3503件（套），其中約80%為首次展出。自開展以來，觀展人次已突破20萬。



首次全面梳理貴州通史



“與之前的基本陳列相比，‘人文山水 時光峰巒——多彩貴州歷史文化展’的策展思路發生了很大變化。新展首次系統梳理了貴州30萬年歷史文化，核心理念為‘貴州是中華文化主藤結的一個瓜’，展現了貴州地區逐步融入華夏文明的歷史進程。”貴州省博物館陳列展覽部主任劉秀丹說，展覽融合了多年的考古和歷史研究成果，講述的歷史故事脈絡更清晰。



進入序廳，首先映入眼簾的是一幅浮雕山水畫，左下角有一人，拿著一把傘，呈迎風而上、攀登高峰狀，反映出黔路難行。此畫原件為明末清初畫家黃向堅所作《盤江圖》，是目前所知年代最早的描繪貴州山水的畫作。抬頭可見穹頂中央有一幅展現天上星宿與地上邦國、州郡之間對應關係的分野圖，貴州位於參、井星宿之間。序廳的設計反映了展覽主題——山水與人文融合，時光在峰巒間流淌。



展覽按時間順序分為6個部分：“洞天歲月 星光閃耀——史前時期”“青銅之光 華夏一脈——先秦時期”“郡國並治 多族共融——秦漢至魏晉南朝”“兼容並包 因俗而治——隋唐宋元”“國之戰略 設省而治——明代貴州”“黔境定格 社會開新——清代貴州”。



在“洞天歲月 星火閃耀”部分，墻上的“貴州史前主要遺址分布圖”展示了貴州史前考古的重要成果。貴州喀斯特地貌分布廣泛，發現了近500處史前洞穴遺址，以中西部地區分布最為密集。貴州歷年來共有8項“全國十大考古新發現”，其中3項是洞穴遺址——盤縣大洞遺址、貴安牛坡洞遺址、貴安招果洞遺址，展廳內呈現了這3處遺址的考古成果。

