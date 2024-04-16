盧森堡精品文物亮相河南

中評社北京4月16日電／據人民日報海外版報導，近日，河南博物院推出的“小而美——盧森堡文物精品展”吸引了許多觀眾前來打卡。西歐勒瓦婁哇文化的石核、羅馬騎士頭盔面甲、勃蘭登城堡模型、精美的聖殿燈等展品，體現了“千堡之國”盧森堡的魅力。



盧森堡地處比利時、德國和法國之間，歷史上一直是西歐軍事要塞，古堡眾多、景色宜人，有“千堡之國”的美譽。盧森堡國家考古、歷史與藝術博物館是該國最古老的大型博物館，藏品達100餘萬件。本次展覽精選盧森堡國家考古、歷史與藝術博物館的200多件（組）藏品，涵蓋石器、青銅器、鐵器、陶瓷器、貨幣、油畫、裝飾藝術品等類型，通過“史前與上古時期的盧森堡”“中世紀的盧森堡”“近現代以來的盧森堡”三部分，呈現盧森堡的歷史變遷、文化和經濟發展脈絡。



“快看，這件雙耳瓶和仰韶文化的小口尖底瓶長得好像。”展廳內，一名參觀者一邊招呼同伴，一邊對著長頸尖底的雙耳瓶拍照。講解員介紹，這件雙耳陶瓶是羅馬時期的酒器，尖底更適合船運，也可以作為把手，便於把瓶中的酒倒空。



在琳琅滿目的文物中，一些中國風的瓷器吸引了記者注意。“這件是明萬歷年間的水壺，這3件是清康熙年間的瓷盤，通過越洋貿易傳到盧森堡。中國瓷器深受盧森堡民眾喜愛，並影響了當地的制瓷工藝。”河南博物院對外合作交流辦公室主任劉芳說，此次展出的還有盧森堡工廠18—19世紀生產的釉面精陶，是那個時代推出的一種新型白坯陶器，以精致堅固的優點贏得歐洲民眾青睞。其中有不少白底藍花的精陶，受到中國青花瓷的影響。



多元文化的交融在一件1751年生產的帶櫃木桌上體現得淋漓盡致。這件桌子為黑漆彩繪，仿照17世紀歐洲流行的遠東漆器製作，彩繪紋飾是洛可可風格與東方情調的融合，橱櫃內門嵌有中國人和棕櫚樹的畫面。



據介紹，本次展覽是盧森堡、河南文物交換展覽的“下半場”，首次實現了兩地文物橫跨亞歐大陸的“雙向奔赴”。



2018年11月，“華夏文明之源——河南文物珍寶展”在盧森堡國家考古、歷史與藝術博物館開幕。來自河南博物院、洛陽博物館、安陽博物館、三門峽虢國博物館等多家文博單位的145件（組）文物精品，展現了中華文明的源遠流長。

