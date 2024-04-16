﻿內地房貸息3.71厘　首次低於企業貸息

近期越來越多城市取消首套商業性個人住房貸款利率下限，未來新發個人住房貸款加權平均利率有望進一步降低。（大公報） 中評社香港4月16日電／大公報報導，最新披露的數據顯示，3月份新發企業貸款加權平均利率以及新發個人住房貸款利率分別為3.75厘、3.71厘，首次低於企業貸款利率。隨著近期越來越多的城市取消首套商業性個人住房貸款利率下限，未來新發個人住房貸款加權平均利率有望進一步降低。



貸款利率一定程度上體現了金融管理部門引導信貸流向何處的政策思路。央行的數據顯示，3月份新發企業貸款加權平均利率為3.75厘，比上月低1個基點，比上年同期低22個基點；新發個人住房貸款利率為3.71厘，比上月低15個基點，比上年同期低46個基點，均處於歷史低位。目前5年期以上LPR報價為3.95厘。上述數據意味著，新發個人住房貸款加權平均利率有紀錄以來首次低於新發企業貸款加權平均利率。



綜合考慮到引導物價溫和回升和穩增長政策仍需發力，東方金誠首席宏觀分析師王青預計，年中前後MLF利率仍有望下調，降幅或在0.1至0.2個百分點左右。“這既有助於促進消費、擴大投資、改善預期，也有利於帶動LPR報價聯動調整，從而引導居民房貸利率較快下調，推動房地產行業盡快實現軟著陸等。”



新餘、九江、青島、南昌、煙台、贛州、潮州、汕尾、濟寧、福州等城市早前宣布，自4月起階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限，預計未來新發個人住房貸款利率還有望進一步下降。



易居研究院研究總監嚴躍進表示，“取消首套房商貸利率下限，是當地根據房價或房價指數走勢、房貸定價規則作出的靈活調整。”多地取消轄區首套房商貸利率下限，這是二季度開始各地購房政策放寬的典型案例，也進一步說明二季度政策基調寬鬆的方向。



“隨著房價持續調整，多數城市將根據《通知》調整房貸利率下限，帶動百城房貸利率進一步下行，同時按揭成本的下降有助激發部分購房需求，有利市場逐漸企穩修復。”國金證券表示。