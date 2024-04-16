白名單穩步推進　廣東83項目放貸119億

中評社香港4月16日電／大公報報導，多地房地產項目“白名單”穩步推進。廣東省住建廳、國家金融監管總局廣東監管局、深圳監管局日前聯合召開全省城市房地產融資協調機制工作調度視訊會議。會議通報了廣東省全省城市房地產融資協調機制工作進度。截至3月底，全省有177個項目獲得銀行授信524億元（人民幣，下同），83個項目已獲得貸款發放119億元。



各地1979項目獲授信4690億



內媒引述住建部的消息顯示，截至3月末，各地推送的“白名單”項目中，有1979個項目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個項目已獲得貸款發放1554.1億元。



國務院副總理何立峰日前在河南鄭州調研房地產工作並主持召開座談會時表示，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合“白名單”要求的合規房地產項目要積極給予資金支持，做到“應貸盡貸”，保障項目按時建成交付，切實保障購房人的合法權益，穩定預期，促進房地產市場平穩健康發展。對納入“白名單”的項目，金融機構要優化貸款審批和發放流程，加快放款速度，支持項目建設竣工。對暫不符合“白名單”要求的項目，抓緊拿出有針對性的解決方案。對開發貸款和預售房款，要優化賬戶管理和資金監管，確保封閉運行，嚴防違規挪用。



易居研究院研究總監嚴躍進向記者表示，各種信息預示著，決策層對今年開展的融資協調機制工作的“復盤”和最新部署已經展開，加之各地因地制宜調整優化房地產政策，預計各地後續會有進一步創新政策，更加確保政策精準，促進房地產市場平穩健康發展。



分析料制度進一步優化



廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉等多位專家向記者表示，“白名單”制度是當前“保交樓”、“防風險”的一劑良藥，可以預期，此項制度本身也將進一步優化，將會盡可能地讓更多項目納入“白名單”中，從而進一步有效化解房地產風險。