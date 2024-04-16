上海擦亮“國際友好”消費名片

中評社北京4月16日電／據人民日報海外版報導，近日，上海市政府舉行新聞發布會，推介第五屆上海“五五購物節”和“上海之夏”國際消費季相關活動。同時，推出一系列優化便利措施，讓境內外旅客來滬體驗友好、便捷、舒適的消費環境，擦亮“國際友好”消費名片。



上海市商務委主任朱民透露，第五屆上海“五五購物節”將從4月下旬持續至6月底，聚焦首發經濟、品牌經濟、夜間經濟、直播經濟四大經濟以及新型消費、服務消費、汽車消費、綠色消費四大消費，開展1000餘項特色活動。在“五五購物節”之後，上海將接續推出全新打造的城市暑期促消費活動——“上海之夏”國際消費季，舉辦時間從7月首個周末持續至10月的第二個周末。



“五五購物節”期間，上海將聯動機場、航空公司、高鐵、旅行平台、離境退稅商店等主體，推出“愛購上海”特色活動，推出“愛購上海”城市指南，吸引來滬消費者體驗上海消費的新地標、新場景、新業態；進一步優化外卡支付、行李箱寄存、7天無理由退貨等精細化、友好型服務，提高服務品質；推行同一場地同類活動一次許可報批制度，持續打造國際化一流的營商環境，營造全球友好、全齡友好、活力更足、體驗更優的消費市場環境。



“上海之夏”活動期間，上海將推出針對旅客的優惠禮包、開展“海陸空幸運兒”抽獎活動、聯合旅遊平台打造專屬行程產品，派發一定數量的優惠來滬機票、郵輪船票、高鐵車票等；鼓勵酒店推出促銷折扣套餐，組織離境退稅商店集中開展促銷活動。此外，還將進一步提升涵蓋POS機、現金、移動端的支付服務便利性，動員全市3A級以上景點推出免費行李寄存服務，提升來滬旅行的便利度。



中國東方航空正積極拓展航線網絡和航班頻次，提升境外旅客招徠能力。攜程集團將推出“入境人士專享免費上海半日游”活動，為入境轉機旅客提供特色主題線路、全程大巴機場接送、配備專業外文向導。