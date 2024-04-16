王美花、唐鳳走人　財經、科技首長全換新

卓榮泰公佈第三波“內閣”名單。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北市4月16日電（記者 黃筱筠）“行政院”準院長卓榮泰今天在台北國際會議中心公布第三波“內閣”名單，今天主要以財經、“科技部”會首長人事為主，且全是新人。



台“經濟部長”王美花、“數位部長”唐鳳皆未續任。



6名“內閣”人事分別為，工程會主委由前宜蘭縣代理縣長陳金德擔任、“國發會主委”由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，“金管會主委”則是政大保險系教授彭金隆出任。“經濟部長”為崇越集團董事長郭智輝、“數位部長”為台灣資通訊領域專家黃彥男、“國科會主委”是南台科大校長吳誠文。



台“經濟部長”



“經濟部長”：郭智輝

學歷：台北大學企業管理博士

經歷：崇越集團董事長、台灣管理學會理事長、台北大學企業管理學系兼任教授、全球品牌管理協會副理事長、財團法人台灣亞太發展基金會常務董事、“中華民國”棒球協會理事。



數位部長：黃彥男檔案

學歷：美國馬里蘭大學電腦科學系博士

經歷：“中研院”資創中心主任及特聘研究員, 關貿網路公司董事，“行政院”數位國家創新經濟推動小組（DIGI＋）民間咨詢委員, “中央銀行”，“金管會”，“財政部”資料開放咨詢委員，“行政院”科技會報辦公室（BOST）副執行秘書。