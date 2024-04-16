﻿刑事案過多　特朗普分身乏術

中評社北京4月16日電／據大公報報導，據CNN報導：隨著特朗普及其法律團隊15日開始參與紐約“封口費”案的審理，特朗普的另一項官司海湖莊園“密件門”案的進程將幾乎完全陷入停滯。特朗普團隊擬借此次“封口費”案庭審拖延時間，以便延後“密件門”案的審訊日期。



13日，特朗普要求美國地區法官坎農推遲在“密件門”案中審查機密證據的5月9日最後期限。特朗普的律師表示，特朗普趕不上“密件門”案定下的最後期限，因為他將在紐約曼哈頓接受“封口費”案的審判，該審判可能會持續到6月。在此期間，特朗普“享有出席紐約審判的憲法權利”，他和他的主要辯護律師“不能同時出現在兩個地方”。



美國司法部特別檢察官史密斯14日反駁說，雖然特朗普享有憲法賦予的聘請律師權利，但“權利並不是無限的”。她表示特朗普的律師有足夠的時間準備在最後期限前審查“密件門”案的機密資料，並指出特朗普在“密件門”案的審理地佛羅里達州也有當地律師，他們可以在“封口費”案審判期間繼續審查機密資料。



史密斯說，每次法院為“密件門”案設定新的最後期限，並試圖使其繼續審理時，特朗普都會“本能地”要求休庭，“這種情況必須停止”。負責監督“密件門”案的坎農尚未設定審判日期，此案亦有大量積壓的法律糾紛尚未解決。