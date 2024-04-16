中評社北京4月16日電／據大公報報導，北京大學中文系孫玉石教授以研究魯迅和現代詩歌著稱，他的《<野草>研究》、《中國初期象徵派詩歌研究》、《中國現代詩歌藝術》、《中國現代解詩學的理論和實踐》和《中國現代主義詩潮史論》，已成為學界的重要收穫。從孫玉石的研究領域不難看出，“詩”（包括魯迅的散文詩）是他從事中國現代文學研究的主要“根據地”，他的代表性成果都是從“詩”中生發出來的。



除了研究詩，孫玉石也寫詩。“我愛聽也愛唱美麗的歌曲／從前我卻久久地吹著別人的蘆笛／是時候了，現在我已經長大／我該把自己的號角含在嘴里……”這首《是時候了》是他的早年創作，詩中對美的沉迷和自我的覺醒，體現了一個愛美靈魂的主體追尋──這種追尋即便是到了中年以後也沒有停止：“雨後的彩虹是一彎最美的沉默／無言的歡樂唱出了無聲的尋覓”。



如果我們寬泛地理解“詩”，那孫玉石眾多研究詩歌的學術著作，某種意義上講也可以視為他的“詩作”：對魯迅《野草》的美學分析，洋溢著的是他那體察入微的“詩”情；對象徵派詩歌的條分縷析，體現的是他那開放宏闊的“詩”心；而解詩學理論的提出，則以具體的“詩”意把握為前提……在孫玉石的學術文字中，你總是能感受到豐沛的“詩”味撲面而來──或許，借助“詩”來尋覓“美”，不但是孫玉石一貫的自覺追求，也是他文字世界完整的“風格”體現。



在散文《尋覓美的小路》中，孫玉石深情地寫到：“北大是一座花園。一座展示自然美的花園，一座鑄造人類靈魂美的花園！這花園的小路上，有多少美的探索者和尋覓者的足跡。我愛這花園的美，我更愛這印滿了足跡的美的小路”。在北大燕園未名湖畔的這條小路上，孫玉石“常與小路作默契的談心”，回憶何其芳、朱光潛、宗白華、馮至等一代大師的“美學散步”──其實，行進在花園小路上的他自己，不也是這“詩”與“美”小路的一部分嗎？