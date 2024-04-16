新兵入伍家長不捨送別　役男開心不起來

新竹市政府特別安排專車接送役男入營。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月16日電（記者 盧誠輝）因應兵源不足，台灣義務役役期自今年一月起，從4個月延長為1年。新竹市政府今日辦理陸軍第197梯次與空軍第89梯次新兵入伍座談會，共115名新兵役男將至台中成功嶺受訓。座談會現場離情依依，家長不捨送別，主持人在大合影時多次要求役男比讚拍照，但役男多表情木然，開心不起來。



新竹市政府16日在市府大禮堂舉辦新竹市陸軍軍事訓練第197梯次暨空軍軍事訓練第89梯次入營座談會，包括新竹市副市長邱臣遠、民政處長施淑婷、新竹縣市軍人服務站站長陳中吉、新竹後備指揮部專員姚美慧等人都到場參與座談會。



邱臣遠致詞時表示，台灣役期從4個月調整為1年，這次是新竹市從今年1月以來徵兵員額最多的一個梯次，共計有115名新兵役男將入伍。他期許役男在部隊生涯中，能持續鍛鍊體能、增進自我，並與同袍相互扶持關懷。邱說“人生沒有白走的路，每一步都算數”，勉勵役男能善用服役時間多元學習，讓役期成為人生寶貴的回憶。



施淑婷指出，新竹市政府民政處特別貼心準備了迷彩造型的背包與電子錶致贈給新兵役男，並按照傳統安排專車接送役男入營。同時也派遣市府及各區公所役政人員陪同前往，達到“市府用心、役男安心、家屬放心”的服務目標，她提醒役男在軍中每天開放使用手機時，不忘先給家人一通安心電話，祝福役男順利結訓，安全返鄉，軍旅生涯收穫滿滿。



有些新兵入伍前已理了大光頭，準備接受為期1年的軍事訓練。座談會結束後要大合影時，主持人多次要求役男比讚拍照，但役男多表情木然，開心不起來。現場氣氛離情依依，許多家長不捨送別，有些役男也把握機會與家人合影留念。