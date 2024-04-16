香港擁獨有戰略定位　許正宇：做好聯通全球

財庫局局長許正宇（右）在訪美行程中，與彭博創始人布隆伯格會面。（大公報） 中評社香港4月16日電／大公報報導，財庫局局長許正宇以“做好市場ABC 當好世界聯通者”為題發表網志文章，強調香港作為國際金融中心獨有的ABC戰略定位（Anchor船錨、Buffer緩衝、Capstan絞盤），包括穩健的金融監管及貨幣制度，為推動資產及財富管理業務發展提供絕佳的市場環境；在全球不確定中，推動發展保險及離岸人民幣業務等，豐富香港作為國際風險管理中心的功能；以及利用香港市場撬動和聯通迅速發展的東盟及“一帶一路”地區，共同發展。



外資看好中國 港能展所長



許正宇分享在美國時，不少與他交流的人士都對亞洲尤其是中國的機遇、當中香港的角色，以及香港能為其提供的支持甚感興趣，更期望有機會親臨香港瞭解和感受最新的發展。其中，彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人布隆伯格（Michael Bloomberg）稱，目前彭博在港員工數目已超疫前水平，反映企業對香港未來發展的認可及信心。



上周剛結束訪美行程的許正宇，還談及了幾組數據，顯示香港與美國的經貿往來密切，主要體現在以下方面。



一是美國是香港第三大貿易夥伴，而香港則是美國第二大享有貿易盈餘的經濟體；二是在逾9000家境外母公司的駐港機構中，超過1200家來自美國；三是在最新引進的25間重點企業辦公室中，來自美國的有6家；四是在超過四分之一由外地人士創辦的初創企業中，有12%來自美國；五是目前約有超過8萬名美國公民在港生活，大致恢復疫前水平。