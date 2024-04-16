北水逾70億撈貨　恒指跌幅減半

中評社香港4月16日電／大公報報導，中東地區局勢惡化，亞太區股市幾乎全線向下，恒指早段最多跌256點，幸內地A股升幅超過1%，恒指收市跌幅縮窄至121點，穩守20天線。國際油價在亞洲時段回軟，石油股仍逆市造好，中國石油（00857）股價升逾2%，創近9年高位。分析員認為，石油、煤炭股是中長線穩陣的選擇，但關注能源價格居高不下，或阻礙美國減息步伐，對股市利淡。另外，高盛表示，H股、A股未來12個月料有8%、12%潛在上升空間，看好消費科技和互聯網股。



中東地區地緣風險升溫，亞太區股市昨日普遍回軟。恒指一度跌256點，在50天線前喘定；內地上周五出台新“國九條”，A股昨造好，滬、深兩地指數升超過1%，令到港股淡友沽貨態度收斂。



恒指收市跌121點，報16600點。科技指數跌31點，報3442點。主板成交額約952億元，較上日減少110億元，反映投資者未有因為中東地緣風險大舉減倉。



內地資金是主要買盤，昨日買入199.01億元，較上日增加3.59億元；由於賣出額縮量較大，令到全日淨買入由上日61.45億元，增至70.54億元，並連續11個交易日淨流入。



內地投資者主力買中國移動（00941）、騰訊控股（00700），分別淨買入5.79億、5.26億元。招金礦業（01818）突然宣布配股集資17億元，股價應聲挫9.6%，收報13.22元，險守配股價，而北水則經由港股通機制淨買入該股4.3億元。



專家：後市一浪高於一浪



富途證券高級策略師譚智樂指出，投資者無法把握到中東局勢的變化，需要警惕指數波動性沒有可能縮窄，並且按當時的形勢變化而調整入市策略。他又認為，恒指短線或可穩守保力加通道中軸，維持一浪高於一浪態勢，對後市不宜悲觀。石油、煤炭股屬於中短線穩陣之選。



獨立股評人沈慶洪稱，恒指短期料繼續在16100至17200點區間上落，只是要有心理準備中東地區發生重大事件。此外，若果油價維持高位，美國減息空間將受到限制，屆時對美股、港股都不利。鑒於股市風險高，投資者未適宜入市，寧願選擇在銀行做定期存款。



沈慶洪又稱，資金或因外圍市況風險，選擇吸納高息內銀、中資電訊股，規避外圍市場動蕩。



中石油逆市升2.2% 創9年高



高盛發表報告指出，戰略上看好A股，預計未來12個月A股、H股分別有12%、8%的潛在上漲空間。



至於板塊方面，高盛稱，看好中國的消費科技和互聯網股，因為收入增長環境轉好，有效控制資本支出、成本。另外，投資者需要繼續關注企業股東回報，因為2023年度中資股股息、股票回購都達到歷史最高水平。



個股方面，石油石化股昨日跑贏大市，中石油升2.2%，報7.48元，創近9年高位；中國石化（00386）漲1.8%，報4.65元。煤炭股中煤能源（01898）抽高3.5%，報8.25元；中國神華（01088）升1.2%，報32.7元。