生肉蛋類禁攜入境　自用亦違法

左图：私家车走私食物，在运输过程中被放置在危险温度及衞生欠理想的环境。右图：货车走私食物，无所遁形，海关提醒勿以身试法。（大公报） 中評社香港4月16日電／大公報報導，香港與內地全面通關，加上港車北上措施的實施，很多市民前往內地消費，甚至有人北上買餸“入貨”，因一時之便或貪平把受規管食物帶回港。海關聯同食物安全中心昨日公布非法進口受規管食物個案數字，截至今年首三個月共查獲396宗，較去年同期上升，占去年全年個案的37%。



五一黃金周將至，海關提醒市民不應攜帶未經煮熟的肉類或蛋類等入境香港，即使這些食物屬自用亦會違法。



海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦表示，近年不少市民趁周末及假期前往內地消費，今年首三個月查獲非法進口受規管食物的個案，大多數個案是從旅客渠道截獲，亦有部分人會經車輛運送食品回港。同時，復活節假期後檢獲未煮熟肉類及蛋類的個案數字輕微上升，相信與假日個別口岸的跨境人流及車流量破紀錄有關。



五一黃金周將嚴謹執法



至於去年非法進口受規管食物及相關走私個案則錄得1057宗，數字與疫情前水平相若。鄧維邦續說，市民會因一時之便或對法律不清晰，而將受規管食物帶回港。對於五一黃金周將至，海關表示會嚴謹執法，與食環署會交換情報，並會不時在各口岸聯合執法，安排食安中心檢疫偵緝犬在邊境管制站協助巡查。海關與食安中心亦會向旅客派發有關規例及食物安全的宣傳單張。



食安中心風險管理科食物進／出口組衛生總督察鄧耀恒表示，去年就跟進及調查海關轉交的個案提出共1117宗檢控，今年首3個月則有357宗。鄧耀恒提醒市民，非法進口食物可能來歷不明，沒有接受當局檢測，難以證明可供安全食用，加上運送時亦可能放置於危險的溫度或衛生情況不理想的環境中，進食或會威脅健康。



他續指出，進口高風險食物例如野味、肉類、家禽及蛋類均受法例規管，任何人進口或攜帶這些食物入境，而沒有來源地當局的衛生證明書或沒有食環署事先書面批准，均屬違法。