北台灣差點大停電　賴士葆：顯示台灣電不夠

賴士葆。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北4月16日電（記者 俞敦平)15日晚間，由於台電發電機組發生問題，北台灣差點大停電，對此國民黨“立委”賴士葆16日於“立法院”受訪時指出，目前的情況清楚地表明台灣的電力供應是不足的。他批評政府使用“奇怪的數字”來誤導公眾，認為電力是充足的。



15日晚間，由於大潭電廠8號機組遭遇技術問題，使得電力供應陷入了緊繃狀態，備轉容量率一度驚險地下降至2.8%。為了防止可能發生的大規模停電，台電公司一度考慮在台北和基隆地區實施限電措施。在台電通過緊急減少包括台積電在內的大型用戶的用電量，同時台積電也啟動了自身的柴油發電機的情況下，備轉容量率得以回升至6%，從而成功避免了一場可能對北部地區造成影響的停電風暴。



對此賴士葆指出，目前的情況清楚地表明台灣的電力供應是不足的。他批評政府使用“奇怪數字”來誤導公眾，認為電力是充足的。賴士葆強調，備轉容量率是判斷電力是否充足的重要指標，而最近的數據顯示備轉容量率明顯不足，這是導致電力不穩定的直接原因。



賴士葆進一步指出，目前僅是4月，天氣尚未進入最熱的時期，許多家庭還沒有開始大量使用冷氣。他擔憂，到了7月份，當幾乎每個家庭都需要開冷氣時，電力供應將面臨更大的壓力。此外，他提醒大家，7月還有一個重要的日子，即核三電廠將進行除役作業，這將進一步影響電力供應。



賴士葆呼籲未來的“賴政府”必須認真考慮核能發電的選項，包括核二、核三，甚至是核一電廠的再利用。他提到，全球許多國家已將核電廠的服務年限從40年延長至60年，台灣也應該考慮這一做法。他認為，台電在全球核電管理能力排名中位居前列，這證明了其管理和人力資源的能力。賴士葆認為，目前的問題在於政府的政策，而非台電的能力。



最後，賴士葆提到台積電的用電量佔了台灣總用電量的10%，現在不得不自行尋找解決方案。他回顧了過去台灣水資源短缺時，台積電和其他企業不得不動用水車來應對的情況，並表示這些問題值得深思熟慮和嚴肅檢討。