30款啤酒含生物胺　攝過量可致腦出血

左圖：消委會測試市面30款啤酒，發現全部含生物胺，當中嘉士伯被檢出的含量最高。右圖：消委會建議市民參閱標示的酒精含量和容量，避免過度攝入酒精和熱量。(大公報) 中評社香港4月16日電／大公報報導，不少人喜歡在聚會聚餐時喝啤酒，消委會測試市面30款罐裝或支裝啤酒，發現全部含生物胺，嘉士伯被檢出的含量最高，攝取過量可致腦出血。哈爾濱啤酒被檢出含黴菌毒素DON，過量攝入30分鐘內會惡心、嘔吐、腹瀉和發燒。



嘉士伯含量最高



生物胺是酒精發酵過程的副產品，若過量攝入，有機會引起頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂，甚至腦出血。生物胺可與亞硝酸鹽等物質產生化學反應，釋出致癌物質。消委會測試10種常見於酒精飲品的生物胺，結果全部啤酒樣本均檢出生物胺，丹麥品牌“嘉士伯Carlsberg”Danish Pilsner樣本檢出共7種生物胺，是含有最多種類生物胺的樣本；“庫珀啤酒廠Coopers Brewery”Origianl Pale Ale樣本共檢出5種生物胺。



“哈爾濱”麥道啤酒樣本被檢出2種生物胺，以及黴菌毒素DON檢出量為每公斤26微克。DON是一種嘔吐毒素，過量攝入後，30分鐘內可能會有惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等征狀，與胃腸道疾病征狀相若，不易分辨。



消委會總幹事黃鳳嫺表示，生物胺不可能完全避免，但生產商可嚴選優質、純化和儲存良好的原材料釀造啤酒，將風險減至最低。



飲啤酒可能換來“啤酒肚”，消委會表示，一罐330毫升、酒精含量5％的啤酒，含有約13克酒精，所含熱量與一碗白飯相若，若連續三個月每天飲兩罐啤酒，攝入的能量可轉化成大約5磅脂肪組織。無酒精啤酒的酒精含量較低，攝入熱量也較低，可引致疾病風險也較低，但消委會指出，就致癌風險而言，飲用含酒精飲品並無安全水平。



“嘉士伯”生產商表示，生物胺普遍存在於發酵食品，歐盟及香港並未對食品中的腐胺含量訂立食安標準。該公司各款啤酒產品於發售前，均符合國際及銷售當地的食品安全條例規定及標準。在得悉消委會檢測結果後，即時為相關及相同批次的產品進行檢測，檢測結果顯示脈丁胺及其他生物胺含量，均低於消委會檢測數據，含量屬低水平；而生物胺的總含量亦屬低水平。



“哈爾濱”廠商表示，該產品一直只在內地生產及銷售，整個生產及銷售過程均符合內地相關法律法規。