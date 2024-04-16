超市平均加價1.9%　雞蛋朱古力升最多

市民經常光顧超市，購買各式生活用品。(大公報) 中評社香港4月16日電／大公報報導，超級市場貨品售價在疫後繼續上升，消費者委員會昨日公布調查結果顯示，本港三間大型連鎖超市的貨品平均售價，去年加價1.9%，雖然疫下曾搶購的急凍食品、食米等的價格回落，但納入研究的貨品中，超過半數即162項加價，35組商品的總平均售價上升，雞蛋、餅幹、朱古力錄得雙位數升幅。



記者昨日在超市觀察，食米、餅幹、雞蛋均已再漲價。消委會提醒超市集團秉持社會責任和競爭力，小心衡量加價的必要性和幅度。



消委會調查百佳、惠康、AEON共300項貨品發現，2023年總平均售價按年升1.9%，升幅較前一年的2.1%略為收窄，並略低於同期通脹率2.1%。13大類貨品中，五大加幅類別均與“食”有關，包括“糖餅／小食”、“嬰兒食品／奶粉／尿片”、“面包／蛋糕／面包醬”、“奶類食品／雞蛋／豆腐”及“即衝飲品”。按組別計，“朱古力／糖果”總平均售價按年升23.7%，30粒裝金莎朱古力加價38.3%，消委會估計與去年惡劣天氣令可可豆失收有關。



消委會建議“貨比三家”



疫情期間價格飈升的貨品，包括“急凍糕點”、“食米”、“急凍點心／餐類”及“罐頭湯／蔬菜”，去年的平均售價回落。“食米”總平均售價於2022年升1.3%，去年下跌2.6%；珠江橋牌豆豉鯪魚罐頭平均售價26.6元，按年跌2.9%；梅林牌優質火腿午餐肉罐頭平均售價21.1元，按年升6.6%。香港米行商會理事長陳建年表示，食米價格沒大幅上落，估計因為港人北上消費及外游增多，本地零售業為吸引消費者，增加貨品促銷，令部分貨品價格下跌。



受日本、美國等地先後爆發禽流感影響，本港去年的雞蛋供應一度緊張，“雞蛋”組別的總平均售價大幅上升10.6%。



擴採購網絡盼降低成本



“食油”價格連續第二年上升，去年平均升幅為2.5%，但其中500毫升的百得利清淡橄欖油的平均售價，去年大幅加價29.7%，漲幅遠超組別價格升幅，連同2022年逾兩成的加幅，兩年間累計加價逾50%，消委會建議消費者購物前應貨比三家。香港供應商協會副主席何文錦表示，俄羅斯和烏克蘭戰爭破壞了整體糧食和物資供應的穩定性，葵花籽油供應大受影響，引致其他類型的食油包括橄欖油的價格亦大幅上漲。

