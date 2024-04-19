唐永紅答中評：習近平講話有很強現實針對性

廈門大學台灣研究院教授唐永紅（中評社資料照） 中評社北京4月19日電（記者 李子寧）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行。廈門大學台灣研究院教授唐永紅就此接受中評社記者採訪時表示，習近平總書記這次的講話訴諸血脈、文化、歷史、民族、責任，可以說是以溫婉方式傳遞了大陸對台政策立場和維護國家領土完整的堅定決心，要求海峽兩岸從中華民族整體利益與長遠發展的角度來把握兩岸關係大局，共同反對“台獨”分裂與外部干涉，堅定守護共同家園，共同追求和平統一，共同推進民族復興。



唐永紅說，習近平強調兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼；海峽兩岸要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。唐永紅指出，顯然，習近平講話訴諸血脈、文化、歷史、民族、責任，可以說是以溫婉方式傳遞了大陸對台政策立場和維護國家領土完整的堅定決心，並要求海峽兩岸共同反對“台獨”分裂與外部干涉，堅定守護共同家園，共同追求和平統一，共同推進民族復興。唐永紅表示，講話實際上體現了大陸方面一貫的立場，但也是有著強烈的現實針對性的。



對於習馬二會所釋放的信號，唐永紅說，主張並從事“台獨”分裂並勾連外部勢力損害國家主權、危害國家安全、阻礙國家發展與民族復興的民進黨贏得此次的台灣地區領導人選舉，創記錄地開啟第三屆繼續執政，這讓島內社會擔心大陸會調整對台政策，甚至改變統一方式；而民進黨當局因拒不接受“九二共識”而無法與大陸溝通以維護台海和平並促進兩岸交流合作。在此情形下，曾經擔任過台灣地區領導人、認同“九二共識”的馬英九毅然肩挑維護台海和平、促進兩岸交流合作的廣大台灣民眾的訴求前來大陸交流。大陸方面也借此傳遞了對台政策立場和維護國家領土完整的堅定決心，並再次呼籲海峽兩岸要在和平統一與民族復興的進程中相向而行。

