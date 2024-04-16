北科大爭建國啤酒廠用地爆衝突　鄭文燦遭轟

北科大師生校友在“國土管理署”前靜坐抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）位於台北市八德路二段的市定古蹟“建國啤酒廠”6年前原計劃變更為文化園區，後來決定變更為台北科技大學用地，16日由“內政部”都市計劃審議。民間團體指控是“行政院副院長”鄭文燦及“政務委員”張景森介入，才讓土地用途急轉彎。今日有地方文資團體與北科大師生各出動百人相互對壘，叫陣意味濃厚，上百警力區隔兩陣營防止發生衝突。



建啤案延燒，中國國民黨“立委”王鴻薇日前邀集學者教授舉行記者會，痛批鄭文燦竟以一人意志，推翻建國啤酒廠的文化園區規畫案，“內政部”於5月20日賴清德上任前，應暫緩審查建啤擬割地給台北科技大學的都市計劃案，學者更批評，建啤活古蹟在都計法下被割地，簡直遭判死刑。



“內政部”“國土管理署”今日將審議建啤都計案，王鴻薇率領地方文資團體到場，要求“行政院”、“內政部”懸崖勒馬，與會的有國民黨台北市議員張斯綱、中山區朱園里長李林耀、力行里長沈銀德、建國啤酒廠工會前理事長趙銘圓等。



台北科技大學則由眾多師生到場，拉布條與靜坐抗議反制，包括台北科技大學校友會總會、學生會、海外校友會，還有北科大副校長楊重光、校友兼藝人包小柏等到場。



北科大喊出，支持建啤、校地永續、技職教育，並稱北科建啤、共創雙贏、翻轉建啤、再現風華、工業推手、創業搖籃，訴求要理性。地方團體方面則激動大喊分割一刀切、殺死活古蹟、“行政院內政部”立即中止程序勿毀文資、強行跳過地方“中央”違法濫權、黑箱作業藐視文資、抗議北科大勾結政府濫權。



北科大、地方團體各出動百人，警方也不敢大意，也出動約百名警力維安，將雙方用隔柵區隔開來，彼此未近身接觸，隔空喊話，未發生嚴重衝突或口角。



隨後地方團體進入“內政部”“國土管理署”6樓參與建啤都計案，由政府、專家學者、民代、地方團體、學校代表等各界人士與會，進行一連串的會議程序。北科大師生則仍在“國土管理署”門口持續靜坐。