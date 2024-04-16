藍黨團：綠濫用反滲透法　本會期提修法

國民黨團首席副書記長林思銘接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月16日電（記者 楊騰凱）針對馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲藍白應修“反滲透法”，去除兩岸交流阻礙。對此，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長林思銘今日向中評社證實，反滲透法箝制人民思想自由，國民黨團本會期就有準備要修正，並請智庫研擬修法版本，修法是現在進行式。



林思銘強調，民進黨先前所修訂的，違憲牽制人民言論自由的相關法案，國民黨團都會陸續修正回來。



林思銘表示，反滲透法一直都是我們“立法院”黨團在關注的法案，我們這個會期一開始就準備要去修這個法案，因為反滲透法已經在箝制人民的思想自由，我們已經長期在準備要去修法，並且向國民黨中央溝通過，請智庫趕緊研擬修法版本，這就是現在進行式。



預計何時會推出修法版本？



林思銘指出，國民黨智庫會在最快時間研擬完成，我們昨天已經先在委員會通過“國會改革五法”。接下來關於民進黨所修的，違憲箝制人民言論自由的相關法案，我們都會陸續修正回來。



羅智強則向中評社表示，反滲透沒有人反對，但民進黨對於反滲透的作法大家都看在眼裡，選前拿來恐嚇基層里長，除此之外做了什麼？用反滲透法抓人，雷聲搞到這麼大，都是在選前針對立場、意見不同的人，選後就沒了，有些案件進到司法，甚至還被發現是冤案。



羅智強強調，反滲透沒有人反對，但是民進黨現在濫用反滲透的部分，才是今天最嚴重的問題，這牽涉到整個司法體制已經變成民進黨御用化、東廠化，這才是最嚴重要的。



羅智強指出，我們現在司法檢察機關已經變成執政者的劍與盾，不管任何法律在他們手上，就會變成清算異議者的一把劍，就像選前調查到大陸參訪的里長們，當自己涉及各項弊案，檢察機關就變成盾牌，不辦不查不受理，讓民進黨對外說自己好乾淨沒有弊案，台灣司法還有救嗎？



羅智強表示，沒有人反對反滲透，但是民進黨執政下反滲透已經成為政治打擊對手的工具。