黃曙光辭潛艦小組召集人告吳子嘉? 綠委回應

綠委吳思瑤回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月16日電（記者 鄭羿菲）外傳潛艦自造專案召集人、“國安會”諮詢委員黃曙光因不再忍外界質疑，請辭現有職務，並要提告美麗島電子報董事長吳子嘉。民進黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄16日均表達，若消息屬實，相對遺憾。黃在潛艦自造的貢獻，台灣民眾有目共睹，被批評是“貪污犯”，不得不站出來反擊。至於未來人事，尊重“國安”團隊安排。



台造潛艦原型艦“海鯤號”（SS-711）下水進行HAT泊港測試的畫面曝光後，輿論反應兩極。外傳黃曙光因長期受名嘴吳子嘉痛斥為“貪污犯”，已超過其底線，日前已向蔡英文辭去“國安會”諮委及潛艦召集人職務，並對吳子嘉提告刑事誹謗告訴求償新台幣200萬。



民進黨“立法院”黨團16日上午召開輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰、書記長莊瑞雄出席。



莊瑞雄表示，黃曙光擔任潛艦台造專案小組召集人，對潛艦台造的努力與貢獻、對相關進度掌控、對台灣整體“國防”戰力的提升，這是台灣民眾有目共睹的。任何人擔任一個“國家”這麼重大的任務，卻被批評為是貪污犯，也不得不站出來反擊，相信黃曙光過去的貢獻，值得民眾給予正面支持。萬一黃曙光真的請辭，也尊重“國安”團隊相關人事部署。



吳思瑤說，黃曙光是否請辭的消息，我們需要進一步確認，若屬實，我們覺得相對遺憾。黃曙光擔任潛艦台造專案小組召集人期間，大家都給予正面肯定，若是因社會有心人士蓄意攻擊造成黃的困擾，甚至造成潛艦台造政策招致不必要的政治攻擊，妨害台灣“國防部”部署，這真的是讓台灣社會覺得遺憾。後續人事，我們尊重“國安”團隊的安排。