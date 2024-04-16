能解決五缺？新任“經長”郭智輝：請教專家

新任台“經長”郭智輝。（中評社 黃筱筠攝 中評社台北市4月16日電（記者 黃筱筠）準“閣揆”卓榮泰今天公布最新一波人事，主要聚焦財經“內閣”。媒體追問台“經濟部”準部長郭智輝未來如何確保不發生五缺？郭智輝表示，因為他來自於民間，對於五缺問題感受很多，但他今天才被公布，要先請教相關朋友與專家學者，上任後再報告。



今天公布的6名“內閣”人事分別為，工程會主委由前宜蘭縣代理縣長陳金德擔任、“國發會主委”由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，“金管會主委”則是政大保險系教授彭金隆出任、“經濟部長”為崇越集團董事長郭智輝、“數發部長”為台灣資通訊領域專家黃彥男、“國科會主委”是南台科大校長吳誠文。



北台灣昨天差點大停電。媒體報導15日晚間全台電力拉警報，最後驚險救回。台電解釋，403地震後確實造成機組損傷，損失和平1號機及台中7號機的發電容量，昨晚夜間尖峰前又因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈。



媒體一再追問準“經濟部長”如何確保不缺電，對於昨天台電可能跳電的狀況？卓榮泰也幫忙回答說，這個他來回答，受到地震影響某些發電基礎要嚴格面對，台電非常用心處理。台電預先預警或是靈活調度，台電都有進展與成就。



卓榮泰也說，台電人員這段時間非常辛苦，但是未來所有行動創新“內閣”團隊，都會以穩定供電作為第一要務，這個狀況下建設電網，去發展更多的綠能更穩定發電調度，現在台電應變應該得到一些掌聲。



郭智輝是台北大學企管系碩士、台北大學企管博士；經歷台灣管理學會第5、6屆理事長、企業經理人協進會27、28屆理事長、棒球協會第11屆副理事長、台北大學商學院企管系兼任教授、崇越科技公司董事長。