藍委提韓國瑜挺退休軍公教　現場歡呼

藍委王育敏(右二)出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨理監事改選。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）公教軍警消聯合總會今天早上召開第四屆第一次會員大會暨理監事改選，與會的中國國民黨“立委”王育敏特別提及，上周五國民黨在“立法院長”韓國瑜的出手助攻下，院會表決大戰勝出，讓軍公教年金相關修法得以順利交付委員會討論。未來有望軍公教年金逐年遞減的狀況不再發生，退休金也可能依照物價指數調整，引來現場一陣掌聲和歡呼。



後續趕到大會現場的國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷也提及，新“國會”誕生後需要務實滾動檢討，讓所有團體跟族群得到合理對待。上周在院會表決時，民進黨團鴨霸到連年金改革討論都不行，所幸在平票狀況下，韓國瑜和“立法院副院長”江啟臣都加入投票，讓這個提案後續能進入委員會務實討論，有審查有改進才能貼近退休軍公教警消現實生活與退休狀況。



公教軍警消聯合總會今天上午在台北市的钜星匯2樓宴會廳召開，原總會長劉盛良預計將交棒給首席副總會長林水吉，總會的目標是希望推動第二次年改。



由於退休軍公教警消過往都屬於國民黨的堅定支持族群，現在國民黨為“立法院”多數黨狀況下，總會給予許多期待。



今天開會現場除了黨主席朱立倫將出席支持外，也有多位藍委包括洪孟楷、王育敏和李彥秀等人到場，紛紛提及軍公教年金停砍的討論在國民黨努力下將進入實質討論，尤其是韓國瑜的支持，都引來現場鼓掌及歡呼。