藍委游顥：黨中央應加強兩岸良性互動

藍委游顥接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月16日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會執行長蕭旭岑13日公開表示，中國國民黨對於馬英九這次訪陸並不是很支持。對此，國民黨“立委”游顥向中評社表示，在美中台關係中，國民黨需要扮演一定的角色，雖然可以理解黨主席朱立倫的做法，但還是要建議黨中央，加強兩岸的良性互動是必要的，兩岸和平才能讓百姓安居樂業。



游顥曾任國民黨主席洪秀柱辦公室主任、南投縣議員，是洪秀柱子弟兵。2024接棒南投縣長許淑華過去的“立委”選區南投縣第二選區並成功當選，現為南投縣選區“立法委員”。



游顥表示，我們都是屬於“中華民國憲法”派，在“憲法”架構下的九二共識是大家都認同，並且是讓兩岸和平發展必要的路徑與原則。



游顥指出，如果以國民黨中央目前狀況來說，以國民黨目前在野的角度，確實要與中國大陸保持正常的互動關係，同時在美中台關係中，國民黨需要扮演一定的角色，我們可以理解朱立倫的做法，可是還是要建議國民黨中央，兩岸和平發展才能讓百姓更安居樂業，所以需要加強兩岸的良性互動，這是必要的。



游顥指出，在國際情勢有諸多的變動下，不論是中東戰火連天，還是俄烏衝突等等的風險，都牽動著兩岸的局勢，是不是在這兩年之間有更不一樣的變化，或是更有可能兵兇戰危？



游顥表示，所以說在這樣的情況下，朱立倫與國民黨中央有他們扮演的角色，可是同樣的，我們也要肯定馬英九這次的大陸參訪之旅。另外7月國民黨前主席洪秀柱也將率團訪問浙江出席青年發展論壇。民進黨造成兩岸兵兇戰危，國民黨這些動作都是真正實際上穩定兩岸和平的力量，包括馬英九與洪秀柱都持續在讓兩岸和平。



游顥表示，我們在當前美中局勢下難以置身事外，但在諸多變局的過程中，我們依然需要強化對中國大陸的互動與關係。