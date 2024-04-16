建啤案衝突 　北科大楊重光：我們可活化古蹟

前排左起，建國啤酒廠工會前理事長趙銘圓、朱園里里長李林耀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）位於台北市八德路二段的定古蹟“建國啤酒廠”6年前原計劃變更為文化園區，後來決定變更為台北科技大學用地，“內政部”16日進行都市計劃審議。民間團體指控是“行政院副院長”鄭文燦及“政務委員”張景森、甚至還有民進黨“立委”王世堅介入，才讓土地用途急轉彎。更批怎不拿美國在台協會（AIT）要擴建的地？北科大師生團體有上百人出面爭取擴大校地，藝人校友包小柏也現身，呼籲應訴諸理性，雙方僵持。



中國國民黨“立委”王鴻薇日前邀集學者舉行記者會，痛批鄭文燦竟以一人意志，推翻建國啤酒廠的文化園區規畫案，應暫緩審查建啤擬割地給台北科技大學的都市計劃案。“內政部”國土管理署今日審議建啤都計案，王鴻薇率領地方文資團體到場，與會的有國民黨台北市議員張斯綱、中山區朱園裡裡長李林耀、力行裡裡長沈銀德、建國啤酒廠工會前理事長趙銘圓等。台北科技大學則由眾多師生到場，包括台北科技大學校友會全台總會、學生會、海外校友會，還有北科大副校長楊重光、校友兼藝人包小柏等。



現場約400、500人，雙方均派出100至200人，警方則出動約百名的警力。雙方均拉起各種布條，地方團體指控鄭文燦、北科大勾結政府，北科大團體則拿出支持建啤、讓北科大再現風華等標語。



“缺地沒問題啊！那怎不拿AIT要擴建的用地”？建國啤酒廠工會前理事長趙銘圓表示，“行政院政務委員”張景森若要幫北科大要校地沒問題啊，AIT台北辦事處旁的內湖國中金湖校區用地2公頃，可以給啊。豈料竟當場遭張景森無恥回絕，其實此案原本是無疾而終，怎知後來鄭文燦因2022年拿到北科大榮譽校友後，去年底開始關心此案，僅花5個月就要將計劃案撤回，要建啤案給北科大校地。甚至綠委王世堅也在2023年拿到北科大榮譽校友後涉嫌護航，真是可惡的政治人物。

