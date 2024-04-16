蔡其昌自嘲選輸盧秀燕　地方建設只能拜託

綠委蔡其昌致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）民進黨台中市“立委”蔡其昌今天出席“東海大學智慧碳中和園區”開幕式，恭賀學校創里程碑。他表示，他身為校友，會全力協助學校爭取資源，但地方政府權責要請台中市政府幫忙，例如攸關學校交通的市政路打通第三期工程，要拜託國民黨市長盧秀燕快點做，他選（市長）不贏對方，輸了只能拜託！台中市副市長鄭照新則當場允諾，加速工程推動。



東海大學16日舉辦“智慧碳中和園區”開幕典禮，出席者包括台中市副市長鄭照新、“立委”蔡其昌、台塑新智能總經理劉慧啟、味丹企業總經理楊世安、遠傳電信總經理井琪、大渡山學會理事長鄭清和、“科技部”中部科學園區管理局局長許茂新等人，一同替園區剪綵揭幕，東海大學董事長吳清邁、校長張國恩、副校長張嘉修代表學校師生接待。



東海大學碳中和園區由永續及AI團隊打造“微藻養殖及循環經濟示範基地”校方表示，微藻是全球固碳效率最高的生物，“智慧碳中和園區”中的微藻養殖及碳捕捉容量，建置完成後，預期1年可以吸收近2000噸的二氧化碳。



東海大學校長張國恩表示，東海致力配合“2050淨零轉型”，不遺餘力投入固碳技術，並在校園內以5公頃打造智慧碳中和園區，作為全台減碳的標竿，未來這個園區將作為減碳研究與人才培訓的基地。

