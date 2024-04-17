李家超記者會：夏寶龍語重心長 要開拓進取

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超4月16日出席行政會議前會見傳媒。李家超談及對中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍主任在15日“全民國家安全教育日”開幕典禮的主旨致辭的五點領會。李家超亦向傳媒重申特區政府會從四方面落實《維護國家安全條例》的相關工作，以及在拼經濟、謀發展方面會加強推進五方面的重點工作。期間，他還就佐敦道華豐大廈三級火事件、五一黃金周部署、家族辦公室工作等問題作出回應。



以下是李家超的發言及中文問答內容：



行政長官：大家早晨，昨日是一年一度的“全民國家安全教育日”。今年是習近平主席提出“總體國家安全觀”的十周年，也是香港《維護國家安全條例》生效後的第一個“全民國家安全教育日”，意義特別。



港澳辦夏寶龍主任率領港澳辦領導班子線上出席開幕典禮，並作主旨致辭，表示他對活動的重視。我衷心感謝夏主任一直以來對香港的關心、指導和支持。



夏寶龍主任指出，今年三月十九日，香港立法會全票通過《維護國家安全條例》；這是“一國兩制”實踐進程中具有里程碑意義的大事，標誌著香港進一步築牢了維護國家安全的法律屏障。今日的香港，終於迎來了全力拼經濟、謀發展的最好時期。夏主任指出，香港要實現“由治及興”，要做到五個“需要”：（一）需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量發展；（二）需要更加堅定“一國兩制”，充分發揮“一國兩制”對香港繁榮穩定的根本保障作用；（三）需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個“金字招牌”更加閃亮；（四）需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能、提供更大商機；（五）需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，在積極作為、創新創造中實現香港新飛躍。