李家超：佐敦大火後加強執法並研究提高罰則

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日出席行政會議前見記者時，談到佐敦道華豐大廈三級火事件。李家超表示，政府會全力做好四方面工作。消防安全方面，會要求各部門檢討優先次序、壓縮程序、加強執法、提升罰則，提高阻嚇力。李家超指，本港有大量舊樓，已指示相關部門加快工作。



李家超表示，這次在佐敦的大火，特區政府全力從四方面工作。其中一方面是消防安全方面的一些重要考慮。香港針對消防安全有不同的法例，不同部門在這方面努力推進。但在香港，特別是一些較為老舊的大廈數目相當多，數以萬幢計，所以在資源相對有限但數目巨大下部署工作，一定要通過設定優次決定執法工作。



李家超表示，已要求消防處及屋宇署增強執法效能，包括壓縮處理程序，提高檢控的有效性及速度；另外，在增加罰則上會有修改，李家超指，屋宇署在針對不同大廈發出改善消防指示，如大廈不符合要求，除了會修例增加罰則外，若有情況需要政府部門介入，從速處理相關改善工程，政府可先處理，之後會收回費用外亦會加入罰款，他已要求相關部門將提交草案的時間縮短兩至三個月，並在今年內將建議提交立法會審議。



李家超強調，大廈的整體安全是業主的責任，維修是業主的責任，香港尊重私有產權，令自己的居住環境安全是每個大廈單位擁有者的責任。“我們會有不同方法幫助他們，例如有樓宇更新大行動2.0等資助計劃，市區重建局（市建局）亦有一站式平台幫助大家，如有困難，當然可求助於不同部門，他們亦會提供幫助。”李家超說，有人在工程費中從中取利、或有不合理收費是社會不容，若遇到有關情況應該向有關部門包括市建局反映。



