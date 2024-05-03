社評：中國推動消費升級　帶動工業發展

中評社北京5月2日電（評論員 喬新生）商務部、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、民政部、財政部、自然資源部、生態環境部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、中國人民銀行、國家稅務總局、國家市場監督管理總局、國家金融監督管理總局上月聯合發布《推動消費品以舊換新行動方案》的通知（商消費發［2024］58號），貫徹落實國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。



總體要求是，“力爭到2025年實現國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，高效節能家電市場占有率進一步提升；報廢汽車回收量較2023年增長50%，廢舊家電回收量較2023年增長15%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加1倍，2手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%”。



在汽車以舊換新方面，加大財政金融政策實施力度，突出汽車領域標準牽引，完善報廢車回收拆解體系，促進2手車放心便利交易，培育壯大2手車經營主體，推動汽車流通消費創新發展。



在家電以舊換新方面，發揮財政稅收政策引導作用，鼓勵出台惠民措施，完善廢舊家電回收網絡，加大多元化主體培育力度，強化家電標準引領與支撐，全面提升售後服務水平，發展2手商品流通。



在家裝廚衛“以舊換新”方面，加大惠民支持力度，提升便民服務水平，培育家居新增長點，優化家居市場環境。



最近幾年，有關中國經濟增長“見頂”的論調不絕於耳。西方一些國家新聞媒體反復鼓噪，中國已經出現了經濟疲軟的現象。他們給出的最直接的證據是，中國消費“降級”非常明顯。過去中國遊客大手大腳，如今中國遊客縮手縮腳。過去知名品牌在中國大行其道，如今中國自己的品牌十分暢銷。過去消費者敢於大膽消費，現在消費者捂住了自己的錢包。這種“只見樹木不見森林”的報導，居然得到一些經濟學者的認可，這不能不令人感到遺憾。

