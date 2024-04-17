李家超談對夏寶龍主旨致辭五點領會

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日上午出席行政會議前會見傳媒，談到對中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍主任在15日“全民國家安全教育日”開幕典禮的主旨致辭的五點領會。李家超表示，夏主任的語重心長是向整個香港說的，這包括政府、工商界、社會各界、青少年等。政府首要做好高質量發展，要排除一切困難和干擾，咬定發展目標不放鬆。香港正經歷新的經濟發展時期，香港人都應該認識和面對這大潮流的轉變，和過去經濟轉型期一樣，不怨天、不尤人、積極作為、創新、創造、應變、懂變。



李家超說，昨天（15日）是一年一度的“全民國家安全教育日”。今年是習近平主席提出“總體國家安全觀”的十周年，也是香港《維護國家安全條例》生效後的第一個“全民國家安全教育日”，意義特別。港澳辦夏寶龍主任率領港澳辦領導班子線上出席開幕典禮，並作主旨致辭，表示他對活動的重視。“我衷心感謝夏主任一直以來對香港的關心、指導和支持。”



李家超向傳媒重申特區政府會從四方面落實《維護國家安全條例》的相關工作，以及在拼經濟、謀發展方面會加強推進五方面的重點工作。李家超說，夏寶龍主任指出，今年三月十九日，香港立法會全票通過《維護國家安全條例》；這是“一國兩制”實踐進程中具有里程碑意義的大事，標誌著香港進一步築牢了維護國家安全的法律屏障。今日的香港，終於迎來了全力拼經濟、謀發展的最好時期。夏主任指出，香港要實現“由治及興”，要做到五個“需要”：需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量發展；需要更加堅定“一國兩制”，充分發揮“一國兩制”對香港繁榮穩定的根本保障作用；需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個“金字招牌”更加閃亮；需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能、提供更大商機；需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，在積極作為、創新創造中實現香港新飛躍。



“我也在典禮中致辭，談及會從四方面落實《維護國家安全條例》的相關工作，同時用了一半篇幅談及拼經濟、謀發展。”李家超表示，在落實《維護國家安全條例》的相關工作方面，政府會：繼續做好解說；審視和強化內部制度；全力提升防範、制止和懲治的執行能力；做好國家安全教育。